Ny kiropraktor

Kiropraktor Erlend er trønder og ble utdannet ved Anglo-European College of Chiropractic (AECC) i Storbritannia. Han har jobbet i Trondheim det siste året og bygget seg opp betydelig erfaring der. For å sørge for at pasientene får en behandler som er faglig oppdatert, har Erlend i tillegg deltatt på diverse kurs i regi av Norsk Kiropraktorforening.

Kiropraktorer behandler folk i alle aldre, fra nyfødte til eldre og med forskjellige typer smerter og plager. Erlend er spesielt interessert i korsryggproblematikk, nakkesmerter og behandling av forskjellige typer hodepiner. Vi ønsker Erlend velkommen til Bakken Helse og Rindal.

Bakken Helse har nå tre kiropraktorer, samt massører, soneterapeut og fysioterapeut i sitt behandlingsteam.

Ta kontakt på tlf 457 85501 for timebestilling.

Bakken Helse er medlem i Trollheimsporten.