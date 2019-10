Ny julekolleksjon

For første gang på mange år lanserer jeg et nytt motiv på serveringsbrett, i tillegg til 4 nye glassbrikker. Jeg har også julekopper, julekort (doble kort med konvolutter), vesker, skjerf, sekker og noen ytterst få digitale trykk med motiv av mine julemaleri på.



Brettene og de nye brikkene er under produksjon, og ankommer om 2-3 uker, så der tar jeg i mot forhåndsbestillinger, men alt det andre har jeg på lager.



Stikk gjerne innom Dalalåven Atelier for en titt, eller klikk deg inn på nettsiden min, der har opprettet en egen juleavdeling i nettbutikken min.



Inga Dalsegg