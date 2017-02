Ny inspirasjon med Ann Cathrin Lübbe

Ann Cathrin Lübbe har instruktørtimer i Trollheimshallen tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Trollheimsporten var innom onsdag ettermiddag, og møtte mange blide og fornøyde ryttere. Alle var strålende fornøyd med opplegget og instruktøren. - Ny inspirasjon og nye impulser.



F.v. Lone Røttereng Pedersen, Anne Marit Løfaldli på hesten Dag Minn og Ann Cathrin Lübbe.



Mange gode hjelpere

Lone Røttereng Pedersen er ansvarlig for opplegget disse dagene. Hun forteller at det ikke er noen problem å ta ansvar når det er så mange i klubben som velvillig stiller opp og hjelper til. Selv tok hun timer med Ann Cathrin Lübbe på Berge gård i Orkdal i fjor, så da denne ideen kom opp på et møte i klubben tok hun kontakt med Lübbe og organiserte det hele. Lübbe skal til Berge gård igjen om en månedes tid, så mange av deltakerne denne uka får mulighet til å følge opp da. De håper også å få Lübbe tilbake til Surnadal flere ganger.



Et utrolig flott anlegg!

Ann Cathrin Lübbe har bare godt å si om Trollheimshallen og klubben.

- Det er et utrolig flott anlegg! Det er et flott ridehus og fin ridebunn, sier hun. Hun synes også at den sosiale delen er veldig bra. Hun merker at det er et godt miljø i klubben.

Her i Surnadal underviser hun for ryttere i alle aldre og alle ferdighetsnivå.

- Alle gjør en god innsats og rir fint, sier hun. - Når alle er åpne for å få instruksjoner og åpne for å lære, da er det alltid gode muligheter.



Instruktør på heltid

Lübbe forteller at hun opprinnelig kommer fra Hamar. Hun har drevet med undervisning for ryttere siden hun var ung. Hun er utdannet lærer, men da hun flyttet til Danmark for en del år siden ble det krevende å fortsette med det yrket. Da valgte hun å begynne med undervisining av ryttere på heltid. Det meste av tiden underviser hun hjemme i Danmark, men hun reiser også rundt i Norge, fra Drammen i sør til Hammerfest i nord. Og det er nok å gjøre.

Hun konkurrerer fortsatt i dressur selv, og må sette av nok tid til det også.

- Alle helgene mine dette året er nok fullbooket allerede, smiler hun. - Men jeg har et godt team hjemme, som holder styr på ting når jeg er borte.



Imponerende merittliste

Ann Cathrin Lübbe er ingen hvemsomhelst innen hestesporten og idrettsmiljøet ellers. Hun fikk sine første Paralympics-medaljer i dressur allerede i Sydney i 2000, da hun vant sølv i individuelt og bronse i lagkonkurransen. Senere har hun tatt mange medaljer i nordiske mesterskap, så vel som EM, VM og Paralympics. Hun har blitt tildelt Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris, i regi av Norges Idrettsforbund, som beste norske kvinnelige utøver uansett idrett i 2004. I 2007 ble hun tildelt en kongepokal, den siste som ble utdelt via det nå nedlagte Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund.

Ann Cathrin Lübbe instruerer på en veldig god og lettforståelig måte. Selv er hun i ro, mens hun hele tiden instruerer rytteren gjennom en plugg i øret. Det kan bli en kald fornøyelse for instruktøren på denne tida av året, selv med mye klær og to par votter... Til dag to hadde klubben klart å skaffe en terrassevarmer til henne, slik at det blir enklere å holde varmen gjennom de lange øktene.



Unge folk tar ansvar

Gro G. Løfaldli er leder i Trollheimen ride- og kjørelag. Hun setter stor pris på at unge folk tar ansvar i klubben, som Lone Røttereng Pedersen nå har gjort for å organisere disse dagene med Lübbe. Hun er også imponert over Lübbe som instruktør.

- Vi har alle typer hester og alle typer ryttere her. Det er ikke bare de flinkeste. Alle får like mye oppmerksomhet og like god opplæring, selv om det blir lange dager, sier Gro G. Løfaldli. - Om vi er så heldige å få henne tilbake hit så vil det bli mulighet for ikke-medlemmer å delta også, sier hun.

Når de henter inn en instruktør utenfra sponser klubben en del av kostnaden, slik at undervisningstimene ikke blir så dyre for deltakerne.

I Trollheimshallen er det aktivitet nesten her eneste dag, og aktiviteten øker stadig. Det tyder på at det er økende interesse for hestesport i distriktet. Trollheimen ride- og kjørelag skal dessuten arrangere NM i kjøring i september i år.



Kommer på NRK

NRK Møre og Romsdal var innom Trollheimshallen onsdag, så vi kan regne med å få se et innslag på TV torsdag kveld kl 18.45.



Hege Sæther Moen på Entertainer



Hege Sæther Moen og Anne Marit Løfaldli



Ann Cathrin Lubbe hilsen på Entertainer, som er ferdig med sin økt.



Sunniva Halset Ulvund og Wanilja.