Ny innsamlingsrekord for Surnadalsrussen

- Aldri før har et russekull i Surnadal samlet inn så mye penger, og stilt opp med så mange ivrige bøssebærere. Tusen tajkk til russen, og til alle givere som åpnet døra og tok godt i mot bøssebærerne, sier Liv Botten i Surnadal demensforening og helselag.

Under Demensaksjonen samler lokallagene inn midler til forskning for å kunne løse demensgåten. I tillegg brukes noen av pengene til lokale tiltak for å bedre livet til syke og pårørende.

