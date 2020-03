Ny informasjon om koronavirus

Kommuneoverlege Mari Wold forteller at de nasjonale legevaktnummeret 116117 de siste dagene har blitt nedringt av folk som trenger råd om koronavirus. Dette skaper kø og venting for de som ringer, noe som kan være dramatisk for dem som er utsatt for akutt sykdom. Derfor har Folkehelseinstituttet opprettet en egen informasjonstelefon 815 55 015 for spørsmål om koronavirus.

- Det skal egentlig ikke være nødvendig å ringe lege for generelle spørsmål om viruset, for all informasjon er lett tilgjengelig på nett. Men det kan nok være slik at folk ikke stoler helt på sin egen vurdering, sier Mari Wold.

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og på helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet ikke møter opp hos legen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Mari Wold forteller at det fortsatt ikke er mistanke om smittetilfeller i Rindal, men kommunen har et eget team som står klar til å reise ut og teste folk hjemme ved mistanke om smitte. Testing vil skje på dagtid.

Videre er det veldig viktig at de som blir satt i karantene faktisk holder seg hjemme, og ikke drar på butikken eller på treningssenter slik som det har vært tilfeller av noen steder i landet.