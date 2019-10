Ny giv med gjeterhund

- Vi har etter hvert fått et svært godt gjeterhundmiljø her i Surnadal, sier Eirik Sæterbø i Surnadal Sau og Geit, - kanskje det beste i hele fylket. Han og et par karer til tok initiativ til å samle saueeiere med hund i distriktet for å prøve å få til et miljø. Aktuelle gjeterhundeiere ble kontakta, og det viste seg at interessen var stor.

Skal en få en gjeterhund til å bli god skal det mye både tålmodighet og trening til, og da er det er selvsagt en stor fordel å bli instruert av noen som kan dette. Siste år ble det i Surnadal holdt i alt 6 samlinger med 6-8 deltagere på hver samling, både rindalinger og surnadalinger.

-Vi har hatt flere forskjellige instruktører. I tillegg har de mest interesserte møttes til jamne treninger i sommer, med et opphold mens det stod på som verst med en hundesykdom som det var mye fokus på i media ei tid, sier Sæterbø.



I dag ble det åpna ny gjeterhundbane i Surnadal. Den ligger på Nordholten på Eidet, og her har Surnadal Sau og Geit skrevet kontrakt med grunneier om 5-årig leie av areal til gjeterhundbane. Her er et stort område inngjerdet på dugnad, og her kan både hunder og eiere trene i ro og mak.

- Til sommeren ser vi for oss å ha uttaking til distriktsmesterskap i gjeterhund her, sier Eirik Sæterbø, og litt på sikt har vi ambisjoner om å få NM hit til Surnadal. - Vi satser høgt og friskt!

- At vi får til gode gjeterhunder i distriktet, er ikke bare en fordel for de saueeierne som har hund selv. Vi ser også for oss at andre sauebønder som har problemer med å få heim dyr kan leie oss inn. En god gjeterhund kan gjøre flere manns arbeid.



I dag var en av landets beste gjeterhundinstruktører på plass i Surnadal i anledning åpninga, Atle Arnesen med Border collien Mirk. Arnesen er sauebonde fra Syvde på Sunnmøre og holder gjeterhundkurs i tillegg til å være hundeoppdretter.

Eva Langset fra Sunndal er en yngre og ferskere instruktør, som også var med og viste sine ferdigheter i dag. Hun er lærer av yrke, og har vist å kunne bruke sine pedagogiske evner også på hunden sin, Maya. Etter mange og lange treningstimer har Maya nådd toppklassen som gjeterhund og viste imponerende takter sammen med sin eier.





Atle Arnesen



Eva Langset



Eva Langset og hunden Maya i aksjon

Eirik Sæterbø stilte noen av sine sauer av forskjellige raser til disposisjon, og publikum fikk på nært hold se hvordan gode gjeterhunder opererer.



Drektige Fern vises her av Dagrun Molvik

Atle Arnesen driver også med avl av Border collier. Tispa Fern fikk ikke delta på banen i dag, hun er drektig og skal føde i november. Flere av valpene er allerede bestilt, og går alt etter planen havner et par valper fra dette kullet i Surnadal. For å skaffe deg en Border collivalp av god stamme må du i dag ut med 10-12000 kroner, mens prisen på en ferdigtrent hund vil ligge på 30-40 000.

Men skal du ha en Border colie må du være genuint interessert i og glad i hund. Det er bare noen dager i året at sauesankinga går for seg, og hunden skal du ha hos deg hele resten av året også. Da er det viktig at den er både kompis og turvenn.

Sauer som skal innhentes av hund i sauesankinga bør være tilvent hund allerede fra våren før de slippes til fjells. Hunden må sette seg i respekt og sauene må lære seg å respektere hunden. Men lykkes du med dette kan også en god gjeterhund gjøre mange manns arbeid.

Mange skuelystne. Eirik Sæterbø, en av initiativtakerne, nr 3 fra høgre.

- Og etterpå var det kaffe og kake til alle oppmøtte

Her ser du Mirk, instruert av Atle Arnesen, drive tilvenning. Disse sauene er ikke vant med hund fra før.

Her har Eva Langset fått ordre om at én kvit sau skal skilles ut fra gruppen. Etter instrukser fra eieren tar det ikke lang til for Maya å løse den saken.