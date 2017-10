Ny daglig leder i Rindal IL og RNF

Flytter tilbake til Rindal

Ole Solvik sier at denne jobben er midt i blinken for han. Han er i ferd med å bygge hus i det nye boligfeltet i Seljebrekka i Rindal sentrum, og regner med å flytte inn i februar. Han forteller at han flyttet fra Rindal da han var 15 år, men han har hatt en sterk tilknytning til bygda hele tida.

De siste åra har han jobbet som konsulent og radioplanlegger for Telia i Trondheim. Da jobben som daglig leder for Rindal IL og Rindal Næringsforum ble lyst ut ble han oppfordret til å søke, og han kom fram til at en jobb som denne passer ham veldig bra når han flytter tilbake til Rindal.

Nå ser han fram til å bli kjent med rindalssamfunnet på nytt, med næringslivet og alle bedriftene som er tilknyttet Rindal Næringsforum, og ikke minst med Rindal IL og alle aktivitetene i klubben.

Ole Solvik skal ha sitt kontor på Øvre Dalen, sammen med iTrollheimen og Trialog.



Rett person til stillingen

Leder i Rindal Næringsforum Romund Aune og leder i Rindal IL John Ole Aspli er begge svært glade for å få Ole Solvik med på laget.

Romund Aune sier at han er godt fornøyd med at man har kommet i mål med prosessen.

- Jeg synes at vi har funnet rett person til stillingen. Vi som jobbet med dette var svært enstemmig og enige om det.

Han forteller at det har vært flere økonomiske bidragsytere til opprettelse av denne stillingen. De som har bidratt er Rindal kommune, Rindal Næringsforum, Rindal IL, Lokalt Løft og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Lokal Løft vil også være en part som man skal samarbeide med i denne stillingen.



Mange positive nyheter fra næringslivet

Romund Aune påpeker at det kommer veldig mange positive nyheter fra næringslivet i Rindal nå. Det er mye innovasjon som foregår, og ellers mye bra. Da er det viktig å gi enda mer gass, og utnytte denne trenden for fullt.

- Vi har utarbeidet en grundig og god næringsplan for Rindal. Det var flere konkrete punkter i næringsplana som vi ikke kunne tatt på oss uten at vi fikk denne stillingen på plass. Nå har vi sikret oss et grunnlag for et godt samarbeid der alle er med og drar lasset.

Å samordne arbeidsoppgaver fra næringslivet og idretten i bygda er en utfordrende oppgave, men Aune er sikker på at de har funnet rett person for å mestre dette.

Næringslivet er koblet til idretten blant annet gjennom sponsing. En daglig leder kan være med å knytte enda tettere bånd, både mellom idrett og næringsliv, og mellom de ulike bedriftene. Det blir også viktig å få et enda tettere samarbeid med nabokommunene.

- Daglig leder for Rindal Næringsforum og Rindal IL skal ikke være et orakel som skal kunne løse alle problemer alene. Han skal koble nettverket sammen, så alle kan være med å finne løsninger og nye ideer. Nå får vi også noen som kan følge opp de gode ideene. Det er så viktig å se mulighetene i stedet for begrensningene. Jeg tror det kan dukke opp muligheter som ingen har tenkt på før, sier Romund Aune.