Ny-butikken er åpnet

Det var butikksjef Birgitte Kattem (bildet over) som klipte snoren og ønsket velkommen når Coop Extra Rindal åpnet dørene for første gang torsdag. Vel og merke har de hatt åpent under ombyggingen som har foregått for fullt siden i sommer, men både vareutvalget og omsetningen har vært laber, sier Kattem.

- Det har vært en intens periode med en rotete butikk, noe kundene heldigvis har tatt med et smil. Resultatet er nå en fin og lys butikk med 2000 flere vareartikler, og vi er så fornøyd, forklarer Kattem.

I tillegg til større sortiment er også åpningstidene betydelig utvidet. Nå åpner butikken kl. 7 på hverdag, og holder det gående til kl. 23 på kvelden. På lørdag er åpningstidene fra kl. 8 - 21. De nye åpningstidene medfører også at butikken nå må ha flere ansatte.

- Nå åpner vi to timer tidligere enn før, og det tror vi mange er glade for, sier Birgitte Kattem, som også lokker med mange gode åpningstilbud denne uka. - Vi har selvfølgelig gode tilbud hele tiden, ikke bare i åpningsuken.



Det var en spent gjeng som ventet før åpning.



F.v. Karina Løset og Kine Grøset er klar med snoren som skal klippes.



Grethe Elshaug (til høyre) overrakte gave fra Rindal kommune til butikksjef Birgitte Kattem (til venstre).



"Seniorlaget", som de selv kalte seg, var innkalt for å hjelpe til med servering av kaffe og kake. F.v. Kari Moe og Kristin Børset Dalsegg.



Inge Solheim er til vanlig ansatt hos Coop Extra Surnadal, men var i dag til stede for å hjelpe kundene med de nye selvbetjente kassene.



Den nye butikken er lys og oversiktlig.



Innbydende frukt- og grøntavdeling.



Kake må det selvfølgelig være på en stor dag!