Ny bortekamp for damene - herrene spiller på hjemmebane

Etter tre serierunder er situasjonen slik at Surnadals 4.divisjonslag har vunnet to kamper og tapt èn. Surnadal har best målforskjell av samtllige lag ( 10 - 2 ). Lørdagens motstander, Midsund, har hatt en trøblete start og står med 0 poeng før helgas oppgjør.

Surnadal/Søya/Todalen tok et historisk poeng i 2. divisjon forrige helg da de spilte uavgjort 1 - 1 mot Nardo. Lørdag spiller damelaget bortekamp mot Orkanger - et lag som står uten poeng i sine to første kamper.

Kampene spilles slik:

14.00 Orkanger - Surnadal/Søya/Todalen

15.00 Surnadal - Midsund