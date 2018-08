Ny asfalt gjennom Rindal sentrum

Skal være ferdig i løpet av uka

I Rindal sentrum er det en strekning på ca 1,5 km på fv340 som skal asfalteres. Det innebærer også reetablering av fartshumper.

Byggeleder Even Stølan i Statens Vegvesen i Trøndelag har ansvaret for asfalteringsarbeidet i Rindal i år. Han opplyser at arbeidet i Rindal sentrum skal være avsluttet i løpet av uka.

Statens Vegvesen har foretatt en avveining og bestemt at arbeidet i sentrum skal foregå på kveld og natt, fra kl 19 om kvelden til kl 6 om morgenen. Det er flere fordeler med dette, sier Stølan. Under asfalteringen brukes lim som kan henge seg fast på sykkelhjul og skosåler, og kan bli dratt med inn i butikker og boliger. Dette problemet er naturlig nok mindre om natta. I tillegg er det mindre trafikk, så det er tryggere og mer effektivt å jobbe om natta. Ulempen er støyen som følger med arbeidet, men han håper at det går greit for beboerne i Rindal sentrum den korte tida dette arbeidet pågår.







Bolme - Bullu bru og Røvskleiva i neste uke

I neste uke er det strekningen Bolme - Bullu bru på fv65 som skal asfalteres. Strekningen er på ca 2,5 km. Her vil arbeidet foregå på dagtid, som normalt, og bilister må beregne forsinkelser. Even Stølan oppfordrer trafikantene om å vise hensyn mens arbeidet pågår.

Arbeidet på fv65 er beregnet å bli ferdig i løpet av neste uke, men det kan ta noe lenger tid. Det også er noen hundre meter i Røvskleiva som skal asfalteres, etter at veien ble utbedret der.



Kalhaug - Melhus i september

Per Fladvad i Statens vegvesen er byggeleder for asfaltering i Nordmøre og Romsdal. Han opplyser at det planlagte asfalteringsarbeidet på strekningen Kalhaug - Melhus i Surnadal sannsynligvis vil starte i september. Dato er foreløpig ikke bestemt.