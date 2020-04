Ny app for å stoppe smitte raskere

De første ukene Smittestopp-appen er i drift, vil appen først og fremst samle informasjon om brukernes bevegelser. ​​​Appen har også en varslingsfunksjon som etter hvert skal testes ut i utvalgte kommuner. Det betyr at Smittestopp-brukere i disse kommunene får et varsel på SMS hvis de har hatt nærkontakt med noen som etterpå får påvist koronasmitte. Dette forutsetter at den som er smittet også bruker Smittestopp-appen. Dette gjør vi for å kunne vurdere funksjonaliteten før vi tar dette i bruk i hele landet.

Når varselfunksjonen tas i bruk over hele landet, vil Smittestopp-appen sørge for at du som bruker appen raskt får informasjon om at du har vært utsatt for smitte, sammen med råd om hvordan du skal forholde deg for å unngå å smitte andre. Fordi du kan være smittsom før du får symptomer, er det viktig at dette går så raskt som mulig for at smittespredningen skal bremses.



Teksten er hentet fra Rindal kommune sin facebookside.

Foto: Trollheimsporten