Ny andreplass til Stormare

Lillejuleaften var årets siste travdag på Leangen, to lokale hester startet. Nils Stokke sin Stormare gjorde som vanlig et godt løp. Fikk en liten galopp fra start, men etter en knallsterk sisterunde kom han tilslutt på 2. plass. Tiden ble 1.31.8. Kusk for anledningen var Jarle Morten Sørmo.

Så var det Danny Delight sin tur. Hesten til Irene Løfaldli kom litt bakpå fra start, men også han gikk sterk tilslutt og fikk 5. plass på tiden 1.17.1. Per Einar Sørmo var som vanlig sjåfør bak hesten.



Da er det bare å se fram til neste år. Flere andre hester er snart klare igjen for løp, så vi ser fram til et spennende år 2020.



Du kan se løpene på www.rikstoto.no

Tekst: Mads Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no