Ny aktivitetsløype ved Igltjønna

Et område for styrketrening og gruppeaktiviteter

Det er Inge Hermann Foss og Hedvig Bakken som har tatt initiativ til aktivitetsområdet ved Tjønna. Området ligger mellom Igltjønna og rulleskibanen på skistadion. Prosjektet har vært planlagt gjennom flere år.

Under åpningen sa Inge Hermann Foss at han er glad for at de har brukt god tid på dette, for løypa har blitt enda bedre enn han hadde forestilt seg. Her får man stimulert hele kroppen, fra hodet og ned. Det er et område for styrketrening og gruppeaktiviteter, og det kan brukes av alle!



Variert løype

Aktivitetsløypa består av en sti med flere poster. Det er krypehinder, armgang, slalåmhinder, over- og underhinder, klatrevegg, og stubber og stokker å balansere på. Det er planer om enda flere hinder etter hvert.



Inge Hermann Foss forteller om den nye aktivitetsløypa.



Oddbjørn Heggem, leder i Rindal IL, klippet snora.



Inge Herman Foss fikk med seg barna gjennom løypa, som starter med krypehinder.



Armgang.



Over- og underhinder.



Balanse.



... og så ut på en ny runde.



Ny Igltjønna skistadion. Et fantastisk fint område!



En skiløper på trening i rulleskiløypa, som er 1 km lang. Dette er et godt tilbud til skiløperne. Det er nok ikke alltid like trygt å trene på veiene.



Aktivitetsområdet med utsikt til Igltjønna.