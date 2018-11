Nude og grønt – årets farger

Bildet over: En opplagt Linda Steen engasjerte et stort publikum med sin klare og gode måte å fortelle på.

Og mange hadde møtt opp, om kanskje ikke det store antallet menn, så var gutta så absolutt representert. Ved inngangen ble alle møtt med en velkomstdrikk og deilig Taco-suppe, laget av Jon Olav Roaldset. Det var i det hele tatt en varm velkomst til hver og en som besøkte Byggmakker denne kvelden, og alle fikk en gavepose med en plante og diverse andre saker oppi.



Hyggelig velkomst til interiørkveld hos Byggmakker Surnadal.

Thomas fra Jotun innledet kvelden med å fortelle om Jotun sitt nye fargekart som kom nå i høst. Han fortalte at grunnen til at fargene har engelske navn, er at kartet nå blir gitt ut i 37 ulike land, som i år er ny rekord. Årets fargekart fra Jotun heter Identity, altså identitet, og handler om at vi skal tenke på oss selv og at ingen skal fortelle oss hva vi skal like.

Videre fortalte Thomas at nå finnes fargekartet også digitalt. Det er naturlig nok ikke garantert at en skjerm vil gi riktig fargegjengivelse, men det digitale fargekartet er veldig nyttig om man har en grunnfarge og søker etter passende nyanser. Her er det også mulighet til å stille spørsmål, helt gratis, kunne Thomas fortelle.



Thomas fra Jotun fortalte om hvordan fargekartet ble til og hvordan det skal brukes.

Interiørarkitekt Linda Steen startet med å fortelle at hun mistet sin far meget tidlig. Og for å fylle den vonde tiden, begynte hun som femtenåring å pusse opp sammen med sin mor. Linda Steen tegnet ny peis og moren hennes murte den opp!

Linda Steen fortalte at jobben til en interiørarkitekt er å lage scener som er morsomme å være i og på. Hennes firma Scenario har mange store prosjekter, blant annet regjeringskvartalet, i tillegg til hoteller og en 2-300 hus i året. Steen fortalte at en interiørarkitekt skal skape rommene rundt folks hverdag. Det skal være rom som skaper atmosfære, og som gir ulike opplevelser og funksjonelle løsninger. -Den viktigste oppgaven er å forstå kunden og oppdraget, og tilrettelegge for at man skal kunne drive med det man liker, sa Steen.

Linda Steen tok også en gjennomgang på hva man bør tenke på før man starter. Og da poengterte hun at realistiske budsjett sammen med det å bruke fagfolk der det er nødvendig, er meget viktig. Samtidig var hun opptatt av at man velger gode materialer og at man tenker varige løsninger på «dyre» rom, som kjøkken og bad.



Årets trender er jo alltid spennende, og Steen kunne fortelle at kjøkkenet nå har kommet fram i lyset. -Og vi vil ha åpne og store kjøkken, sa hun. Soverommet skal være som en suite og gi oss hotellfølelse. Walk in closet er nå det helt store. Videre fortalte Steen at fargene er på vei tilbake. Det skal være farger på både vegger og tak, gjerne ton i ton. Tapet med både store og små mønstre er også tilbake, og da gjerne i hele rommet. Og årets farger er grønn og nude, og den neste store trenden blir rosa. Og da gjerne med sorte detaljer. Metaller i gull og antikke messingfarger blir det mere av og gulvene skal ha mønster og farger, fortalte hun. – Også blir det objekter i form av dekorative momenter og gjenstander som er dekor i seg selv, sa hun.

Linda Steen avsluttet med å fortelle at enkle grep kan gi store endringer. Å rydde og kaste, eller gi bort ting, kan være en god start, fortalte hun. Videre sa hun at det hjelper mye å lage praktiske garderobeløsninger og oppheng, og så kanskje avslutte med å male noen vegger.



Linda Steen viser hvordan de har jobbet med ulike prosjekter i Superoppusserne.

Før kvelden ble avsluttet med kaffe og kaker, fikk flere av Byggmakker sine leverandører mulighet til å presentere sine nyeste produkter for de som var til stede.



Mange hadde møtt opp til interiørkveld.



Hos Hageland har julen kommet. Borghild og Hubertine har mye fint for salg. Det er lurt å bli kundeklubbmedlem, fortalte de, for nå kommer det mange fine tilbud.

