NRK Møre og Romsdal med siste sending fra Rindal

Tekst og foto: John J. Storholt



Pål Kristian Lindseth og Gunnar Sandvik klare til sending inne på Coop Extra Rindal.



Gunnar Sandvik redigerte sine opptak før de kom på lufta.





Sendingen i gang, og først ut er Sivert Dombu, som er plan- og utviklingssjef i Rindal kommune.



Pål Kristian Lindseth klaga litt på at Gunnar Sandvik hadde gjort opptak av alle han hadde snakket med. Pål hadde ønsket at flere hadde kommet inn til han på Coopen. Gunnar hadde fiksa dette på sin måte, men så starta galskapen inne på Coopen. Inn gjennom døra på Coopen kom en dame med ski på beina og ryggsekk på ryggen. Som en ekte Rindaling kom ho Britt Moen i fin stil og overraska reporteren Pål på direkten . Ho kom inn med ski, og i sekken hadde ho kaffe og matpakke til han. Det ble liv i reporteren Pål, som fikk servert kaffe, mat og en livat prat med Britt Moen mens ho laga i stand kaffebordet.



Britt Moen i fin stil med ski og kaffe i sekken.



Åse Børset fra iTrollheimen bidro med sin dialekt-plakat, og mange ord og uttrykk fra den, så Pål fikk seg en god latter.



Åse Børset med sin dialekt-plakat.





Sist ut på eteren var Inga Dalsegg, vår enge kunstner, som fortalte om sine reiser. Og som ho sa «jeg er både sunnmøring og trønder», så overgangen til å bli trønder skulle ikke bli noen problem for henne.



- Pål Kristian Lindseth, kan du fortelle litt om hva dere gjør her i Rindal i dag?

- Ja, vi tenkte at vi skulle ta en tur hit og takke for laget. Vi mister jo dere til trønderne 1. januar. Det er jo litt vemodig også, at vi skal miste Møre og Romsdal sin fineste innlandskommune. Men det blir jo ikke noen mur imellom Surnadal og Rindal, så jeg antar at vi får komme på besøk.

- Hvor mye vet folk i Ålesund om Rindal, tror du?

- Det tror jeg er veldig lite. Jeg tror at folk tror de har kommet til Trøndelag når de kommer opp hit. Man kan jo se på husa og landskapet, som er helt annerledes enn folk i Ålesund er vant til.

NRK Møre og Romsdal har hovedkontor i Ålesund, men også avdelinger i Molde og Kristiansund. Pål Kristian Lindseth forteller at han synes NRK har blitt flinkere til å formidle nyheter fra distriktene de siste åra. Nå er det NRK Trøndelag som tar over for Rindal sin del, og det blir sikkert bra det også. Trøndelag har jo mange små kommuner som ligner på Rindal, så han tror at Rindal vil passe godt inn i det nye fylket.