NRK kler av oss Kristendommen

NRK blir liksom min samboer her hvor jeg feirer påske alene i et hus ved en fjord i Norge. Jeg tilhører disse foraktede eldre damene med høy utdannelse, og for å fullføre forakten overfor min kategori – har NRK ødelagt kulturkanalen P2.

Idag er det Påskedag, og med litt forkjølelse som ikke vil gi seg, har jeg ligget i sengen og hørt på Knut Hoem med følge som har tatt oss med ned i Helvete med Dante og Vergil, denne dagen hvor vi egentlig skal feire Kristi oppstigning fra Dødsriket. Vi fikk også være med til fengselshelvetet i Kongo.

All kulturformidling i NRK har endt opp som et evigvarende hovedfagskollokvie, og de snakker og de snakker og de snakker. Jeg hadde faktisk trodd at når jeg slår på «kulturkanalen» i NRK en Påskemorgen – så ville jeg før eller siden oppfatte at det er Påskemorgen også i radiokanalen. Jo minsanten: Der slår Kirsten Flagstad igjennom med salmen «Påskemorgen slukker sorgen» - midt inne Helvetet til Dante og Vergil. Men, etter et par strofer begynner Knut Hoem og hans medreisende dame i Helvetet å snakke oppå Kirsten Flagstad. Hun svinner inn i bakgrunnen med sin Påskemorgen, og feides etterhvert ut. Kirsten Flagstad som fikk trenge seg på et lite minutt er alt som minner om at det idag er Påskemorgen – også i Norge. Men, Flagstad kom og gikk – uten at det ble kommentert av programskaperne der nede i Helvetet. Besynderlig.

Nylig omtalte jeg boken «Forfulgt – Den globale krigen mot kristne».* Etter turen gjennom Helvetet med NRK idag – på det som skulle vært en «Oppstandelsens morgen» - forstår jeg at boken har en stor glipp: Medias deltakelse i krigen mot de kristne i verden idag er ikke nevnt. I Norge går NRK i bresjen i denne krigen. Jeg synes spesielt synd i eldre mennesker som er lenket til hjemmet eller til rommet på sykehjemmet, slik at de ikke kommer seg til kirken. De har alltid pleid å slå på radioen og høre på høymessen fra Den norske kirke på søndager kl.11. Her er det nå blitt et magert tilbud fra NRK, ser jeg i avisenes radio- og TV-program for Påsken. Det eneste denne påsken er noen mennesker som baler rundt i snøen i Bymarka i Trondheim og lager gudstjeneste for NRK, i stedet for å ta oss TV-seere med inn i en av de vakre kirkene i Trondheim, når de først rykker ut med TV-teamet sitt. Da de i Bymarka rykket opp fra radio til TV på Langfredag, stilte presten i Marius-genser. Nå skal jeg snart slå på TV igjen, og se om presten og NRK spanderer en alba på presten siden det er Påskemorgen idag. Jo, han hadde alba i dag. 1 – 0 til Kristendommen! Halleluja!

Jeg vil ikke kalle meg «religiøs» - jeg vil ikke kalle meg «troende» - men, jeg bekjenner meg til Kristendommen, fordi den er den beste plattformen for menneskelig samkvem når den etterleves. Hva har NRK tenkt å erstatte Kristendommen med? Norske aviser bør stille seg selv samme spørsmål, fordi de deltar også sammen med NRK i å kle av Norge Kristendommen – i rasende fart. I rasende fart!

Glærum, Påskemorgen 2018.

Dordi Skuggevik