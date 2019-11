November-info fra Bakken Helse

NB! Minner om at Yoga 6. november utgår, men det blir nye sjanser neste uke!



Vi gleder oss over at vi kan tilby enda en gruppetime på vår timeplan. Fra og med torsdag 7. november kl 18.30-19.15 får du mulighet til å delta på vår nyhet Styrke Helkropp, med Mildrid som instruktør. Dette er en time fri for dansetrinn, og passer for deg som ønsker å styrke hele kroppen, uansett alder, kjønn og tidligere erfaring med styrketrening.

Har du mulighet til å trene på formiddag så ønsker Silje og Hedvig velkommen til Sirkel i sal hver torsdag fra kl 11.00. Også dette er en time som tilpasses alle nivåer og hvor du får grundig veiledning underveis.

I november får alle som ikke har prøvd disse gruppetimene tidligere delta gratis en gang, helt uten forpliktelser. Så om du er medlem eller ikke, ta med deg en venn og prøv om dette kan være noe for deg!