Norske dialekter bidrar til skolegang i Pakistan

Dialekt-trykk i Pakistan

Åse Børset forteller at hun fikk en e-post fra Amar Bokhari allerede kort tid etter at hun var med på "God morgen Norge" på TV2 med Dialektplakat i fjor høst. Men hun fikk det veldig travelt i månedene etter at hun var på TV, så det tok litt tid før hun fikk vurdert forslaget fra Bokhari. Nå har det altså blitt en realitet, og salget av bærenett ned dialekt-trykk starter i disse dager.



Viderefører farens livsverk

Amar Bokhari har tidligere jobbet for FNs utviklingsprogram i flere år, og senere som utenlandssjef i Redd Barna. Nå har han sagt opp jobben, og satser for fullt på å videreføre farens livsverk. I 1989 etablerte Amar Bokharis far, Yawar Bokhari, tekstilfabrikken og veveriet Norpak International og "Laila and Amar School and College for Girls" i landsbyen Sultanabad i Pakistan.

Den opprinnelige forretningsideen til Bokhari var å bruke rest-tekstiler fra pakistansk tekstilindustri til å veve filleryer for det norske markedet, og samtidig skaffe jobb til flere og bedre levekårene for folk på landsbygda i Pakistan.

Tekstilfabrikken sysselsetter i dag ca 300 personer. Overskuddet fra Bokhari går i sin helhet til å støtte driften og videreutviklingen av LAMS-skolen med 700 elever, som ligger vegg i vegg med fabrikken. Skolen tilbyr gratis utdanning, og den var opprinnelig for jenter, men i dag er det også noen gutter der, forteller Åse Børset.

Bokhari har også nylig bygd et vannrenseanlegg i landsbyen, slik at innbyggerne får rent vann.

Amar Bokharis søster, Laila Bokhari, deltok på talkshowet Lindmo 12. september 2015. Der fortalte hun historien om tekstilfabrikken og skolen i Pakistan, som hun selv og broren hadde bestemt seg for å drive videre etter at faren døde. Programmet finner du på NRK Nett-TV.



Allsidig virksomhet

I dag er det Amar Bokhari og designeren Runa Klock som driver virksomheten. Den har utviklet seg videre fra å være et veveri til også å omfatte søm, strikking hekling, og høsting av sjøgress som de fletter kurver av. Disse kurvene og flere andre produkter fra Bokhari selges blant annet hos KID Interiør i Norge.



Bokhari drives av Amar Bokhari og designeren Runa Klock.



Salget starter nå

Salg av bærenett har allerede vært testet ut på Lillehammer, som er Amar Bokharis hjemby, Der ble det solgt nok bærenett til å finansiere skolegang for 50 elever i ett år. Nå starter salget for fullt, med dialekt-bærenett for 12 forskjellige steder i landet, blant annet de største byene, forteller Åse Børset.



Fin merkevarebygging

Hun synes Bokharis ide er veldig fin, og hun er glad for å kunne være med og støtte prosjektet.

- De har fokus på bærekraft. De tenker på helheten, for hele landsbyen. Og de bruker resirkulert bomull i produktene sine, forklarer hun.

Dialektplakat er en del av virksomheten til bedriften iTrollheimen, Bedriften får en liten royalty for bærenettene som selges. Det er en symbolsk sum, og ikke noe å bli rik av, forklarer Åse Børset.

- Jeg tenker at dette er fin merkevarebygging for oss. Jeg liker også twisten med at damene i Pakistan jobber med norske dialektord som de ikke aner hva betyr, smiler hun.

- For meg har Dialektplakat vært en "åttåt-greie", som nesten hvem som helst kunne ha gjort. Men med dette prosjektet blir det mye mer meningsfylt for meg.



Skal besøke fabrikken og skolen

24. oktober reiser hun til Sultanabad sammen med Amar Bokhari, Runa Klock og representanter for KID Interiør. De skal besøke fabrikken og skolen. Åse er utdannet som lærer og har jobbet med det i mange år, så hun har fått tilbud om å prøve seg på undervisning på LAMS-skolen. Det gleder hun seg til. Hun blir i Pakistan ei uke, og vi håper på et reisebrev på Trollheimsporten.



Dialekt-bærenett bidrar til flere arbeidsplasser for kvinner i Pakistan.



Otta-nettet har også vært på prøvesalg.



Så langt er det trykket 2800 bærenett, og noen flere er etterbestilt. Bokhari har mulighet til å produsere flere bærenett ganske raskt, dersom det blir behov for det.



Allsidig virksomhet med iTrollheimen

Åse Børset anslår at hun har brukt ca halve arbeidstida si på Dialektplakat hittil i år. Ellers jobber hun med mange andre prosjekter sammen med Gøran Bolme i iTrollheimen.

- Vi har mange hatter, smiler hun.

For tiden driver Gøran Bolme med et fuglekartleggingsprosjekt, som er innenfor hans fagfelt. De har mange slike naturskjøtselsprosjekter gående, og noen av dem er Åse også med på. iTrollheimen er blant annet engasjert i et prosjekt med skjøtsel av myr i Tågdalen naturreservat, på oppdrag fra fylkesmannen i Møre og Romsdal. Dette forskningsprosjektet ble faktisk påbegynt allerede 1969.

Åse jobber også en del med bedriftsutvikling. Det var det hun startet med da hun startet sin egen bedrift Trialog i 2015. Nå er Trialog en del av iTrollheimen. Sammen med Gøran har hun også utviklet forskjellige aktivitetsløyper, som blir brukt både som underholdning og til teambuilding. De er blant annet aktivitetseverandør til Bårdshaug herregård på Orkanger.

iTrollheimen administrerer utleie av Trollhytta i Helgetunmarka. De har også Trollavvoen på Trollheimstunet, som leies ut en del. På Trollheimstunet arrangerer de også en del aktiviteter. Det kan være arrangement for bedrifter, møter, utdrikningslag, bursdager osv.

Og sist - men ikke minst - iTrollheimen har også et nytt utviklingsprosjekt gående, i samarbeid med NTNU. Det handler om troll. For Trollheimen er jo selvsagt "Home of the trolls", og det får vi nok vite mer om ved en senere anledning...