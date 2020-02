Norge nummer 2 på dagens verdenscupstafett i ski-o.

Foto over: Lars Moholdt gikk det norske laget inn til 2. plass i dag.

- Vi hadde håpet å være litt nærmere Russland, men EM er det viktigste i år, sier Lars Moholdt etter å ha gått Norge inn til 2. plass på dagens stafett under ski-o verdenscupen i svenske Vindeln.

Moholdt ble sendt ut like bak Russlands ankermann, Andrey Lamov. Men hadde aldri øyekontakt med den sterke russeren på sin ferd mellom postene:

- Jørgen (Baklid) og Audun (Heimdal) har gått bra, men det er bare 10 – 15 sekunder sikt i skogene her. Og jeg hadde aldri ryggen til (Andrey) Lamov.

- Men vi må være såpass ærlig å si at Russland har et bra lag, og at de tok en favorittseier i dag.

- Uansett må vi løfte oss til EM.

Årets hovedmål for ski-o eliten, EM, finner sted i Russland fra 10. – 15. mars. Da skal altså den norske trioen være på skuddhold:

- Hver stafett lever på en måte sitt liv. Men om vi skal ha en mulighet til å vinne, bør vi være med helt i tet ut på sisteetappe.

- I dag var en viktig test før EM, og vi gjør det relativt bra.

Sverige sin førsteoppstilling ble nummer 3 i dagens stafett.

I dameklassen ble det norske laget – med Marit Melby Jacobsen, Synne Strand og Evine Westli Andersen nummer 8 i stafetten som ble vunnet av Russland foran to svenske lag.

Det norske andrelaget på herresiden fikk – dessverre – ikke tellende resultat på dagens stafett da Øyvind Wiggen fikk skulderen ut av ledd på førsteetappe.

Resultater:

Herrer senior:

1 Russian Federation 1 96:50 (1) +00:00

2 Baklid, Heimdal, Moholdt Norway 1 99:10 (2) +02:20

3 Sweden 1 99:59 (3) +03:09

4 Finland 2 100:52 (4) +04:02

5 Russian Federation 2 101:04 (5) +04:14

6 Sweden 2 102:10 (6) +05:20

Øvrig norsk:

Brutt: Wiggen, H. Kamsvåg, Kvåle Norway 2

Damer senior:

1 Russian Federation 1 108:21 (1) +00:00

2 Sweden 1 108:25 (2) +00:04

3 Sweden 2 109:04 (3) +00:43

4 Finland 1 111:58 (4) +03:37

5 Estonia 1 113:07 (5) +04:46

6 Czech Republic 1 117:02 (6) +08:41

7 Russian Federation 2 118:47 (7) +10:26

8 M. Jacobsen, Strand, W Andersen Norway 1 124:32 (8) +16:11

(Ivar Haugen)