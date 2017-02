Nordmørsskytterne på ungdomssamling

For 5. året på rad arrangerer ungdomsutvalget i DFS Nordmør ungdomssamling, og denne gangen foregår det hele på Surnadal skytterlags baneanlegg på Angråmyra.

Invitasjonen har gått ut til alle skytterlagene i Nordmør skyttersamlag, og hele 37 ungdommer i alderen 11-25 år er samlet. Her er det alt fra rekrutter til skyttere i klasse 5.

Tema for samlinga er feltskyting, og målet er at alle ungdommene skal være klar for feltsesongen etter denne helga. De er inndelt i to grupper; en finfeltgruppe og en grovfeltgruppe. Begge gruppene får både undervisning og praktisk trening i feltskyting av instruktørene Leif Gravem, Marte Torvik, Ingar Waag og Arvid Ulset.

På søndag får de velge om de vil delta på Sabotørfelten, eller være igjen på Angråmyra og lære mer om blant annet mental trening.



Klargjøring til feltsesongen, med god hjelp av helgas instruktører.