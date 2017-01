Nordmørsordførere møtte representanter for trøndelagsfylkene

– Enkeltkommuner er velkommen, sier lederen i fellesnemnda for de to fylkene, Anne Marit Mevassvik (Ap) til NRK. – Nå har både Tore Sandvik og jeg sagt at vi har mer enn nok med å slå sammen de to fylkene. Men vi har også sagt at dersom enkeltkommuner på Nordmøre eller lenger nord for oss som ønsker å bli en del av Trøndelag så er de selvfølgelig velkommen, og det er i alle fall ikke vår jobb å stoppe dem dersom de ønsker å utrede dette, sier Anne Marit Mevassvik.

Det var ordførerne i Kristiansund, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal som møtte representantene for trønderne i Stjørdal. Kommunene har gjort vedtak om at de vil utrede muligheten for å bli en del av Trøndelag.



Les hele saken på NRK Møre og Romsdal sine nettsider.

Bildet: Ola T. Heggem, Ola Rognskog og Lilly Gunn Nyheim under arbeidet med kommunereformen i 2016 (arkivfoto)