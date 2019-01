Nordic Door AS blir medeier i Kvanne Industrier AS

KIAS er lokalisert i Surnadal kommune, har en omsetning på rundt MNOK 20 og i overkant av 10 ansatte.

Nordic Door AS – Norges største dørprodusent og dørgrossist med bredt lagersortiment – har 160 ansatte i Norge og omsetter for over MNOK 300 fra fabrikk/hovedkontor i Lyngdal og grossistlager i Kristiansand. Nordic Door-gruppen omfatter i tillegg salgskontor i Danmark og Sverige, samt fabrikk for kontorvegger i Sverige og egen karmfabrikk i Litauen

Styreformann i KIAS, Trond Skogseth, er fornøyd med at KIAS har funnet en partner som kan være med og fortsette den fine utviklinga selskapet har hatt: -KIAS har hatt en flott og lønnsom vekst de siste åra, og vi ser nye og gode muligheter i et marked som etterspør de holdbare og vedlikeholdsfrie løsningene våre. Et utvida samarbeid med Nordic Door vil kunne gi oss en bedre og mer kraftfull tilgang til, for oss, nye markedsområder, samtidig som vi vil kunne nyte godt av deres kompetanse på produktutvikling, sier Skogseth.

Han understreker samtidig at lokalt eierskap er viktig for KIAS, og at avtalen med Nordic innebærer en fortsatt satsing i Surnadal. -KIAS satser videre på fabrikken i Røtet, og sjøl etter store utvidelser de siste åra har vi planer for ytterligere utvidelse av kapasiteten vår. Dagens eiere, daglig leder Stig Kvendset og salgssjef Grim Røen, vil fortsette som aktive drivere i KIAS og ser fram til å kunne samarbeide med Nordic i det videre utviklingsarbeidet, sier Skogseth.

-En avtale med KIAS vil sikre oss tilgang til en produktgruppe – plast og glassfiber – som medfører at vårt produktsortiment blir enda mer komplett og attraktivt. Dette er et viktig ledd i vår strategi og vekstambisjon for Nordic Door.

-KIAS er et meget veldrevet norsk selskap med spennende framtidsutsikter, som vi gleder oss til å samarbeide enda tettere med framover, sier adm. dir. ved Nordic Door, Roy E. Reme