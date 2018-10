Nominert til Matprisen 2018

Bildet over: Solveig Haglund. Arkivbilde.

Matprisen er en hyllest til bønder, produsenter, kokker og formidlere som tenker bærekraft og miljø når de jobber med mat og deles i år ut for femte gang.

Vinnerne offentliggjøres under prisutdelingen på Vippa i Oslo 19. november.

Solveig Haglund/Oppistua Øye skriver på sin Facebookside at det er veldig hyggelig og inspirerende å bli nominert til pris, og at dette er et arbeid hun kan gjøre fordi Øye skule i Surnadal har valgt å gi et allmennpedagogisk Inn på tunet-tilbud til elevene i lang tid.



Les mer om prisen her.