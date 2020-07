Noen som savner en rød spade?

Men da regnet ga seg og det klarnet litt opp i går, bestemte jeg meg for å ut med den hensikt å finne fine fotomotiv. De siste kveldene har jeg registrert at det har vært så utrolig fine solnedganger, og håpet det ville bli det også denne kvelden. De mest spektakulære fargene kommer som regel litt etter at sola har gått ned, og det skal helst være forholdsvis skyfritt, men noen skyer må det være så, sola får skinne opp mot og sette farge på dem.

Denne kvelden tok jeg bilen opp til Grønlivatnet, for jeg ville sjekke ut solnedgangsmotivene der. Solnedgangsfarger som speiler seg i vatn er ett av favorittmotiva mine.

Det bildet jeg ble mest fornøyd med, har jeg spart til slutt i denne artikkelen, så du må se igjennom hele. Det var ikke planlagt, men dukka plutselig opp.

Eli Solvik



Fra den store badeplassen på østsida av Grønlivatnet, den som Grønlivatnet Vel vedlikeholder. Det var fortsatt litt regn da jeg kom dit, men fikk fint speilbilde likevel.



Skåkleiva speiler seg i Grønlivatnet. Du kan også se gården Vesterheim og hytter i Rabben Hyttefelt.



Ved Grønlivatnet. Når sola går ned kommer insektene fram, myggstift anbefales, men det var ikke så ille.​



Fotografen liker best når skyer og omgivelser speiler seg i vatnet. Grønlivatnet med skyer, Sandfjellet, Honnstadknyken og Skåkleiva.​



På tur hjem måtte jeg jo stikke innom Igltjønna, for nå kom de sterke solnedgangsfargene frem. Også her Skåkleiva som speiler seg, bare fra en annen vinkel enn på Grønlivatnet.



Har registrer at mange sier det er myrullår i år. Her en sliten, våt en på badeplassen østom Igltjønna.



Igltjønna er et populært turmål som kan brukes til mange varierte aktiviteter. Mange kveldsbadere drar hit både fordi det er mindre folksomt, og fordi sola skinner lenger her, enn på Rindal Vel sin badeplass. Jeg anbefaler alle å ta med seg kveldsmaten hit og nyte solnedgangen og kvelden her. Det er en liten bålplass og sitteplasser her. Ofte opplever jeg at vinden stilner etter at sola har gått ned, og da får jeg det speilmotivet jeg venter på.​



Noen som savner en rød spade? Den ligger delvis druknet på Rindal Vel sin badeplass på Igltjønna.



Rindal Vel har oppgradert brygga på "rett" side av Igltjønna. Sklia, trappa og stupebrettet er på plass igjen.​



På tur ned fra Grønlifeltet, så jeg noen som sprang over veien framfor meg. Jeg rakk ikke ta bilde, men svingte av veien og håpet jeg rakk å se dem passere over åkeren. Jeg kunne ikke se dem på åkeren, men viste de ikke hadde rukket å passere, så jeg gikk ut av bilen og ventet.



Selv om dyra var skeptiske til fotografen, kom de fram til slutt. 6 dyr som løp over åkeren parvis. Jeg vet ikke om det er rådyr eller hjort. Jeg trodde det var rådyr, men har fått hint om at dette er hjort. Veldig fornøyd med dette bonusbilde, der vi ser dyra mot Honnstadknyken, som sola fortsatt skinner på.​



Når jeg tar bilder av folk og dyr i bevegelse, bruker jeg som regel "sport"-innstillinga på kamera. Da får du seriebilder, og kan pukke ut det beste bilde når du har lastet de ned. Her har google automatisk satt sammen bildene til en gif-fil.