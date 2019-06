Nettsida surna.no melder at det no er tatt fleire laksar i Surna. Her ser vi Narve Nilsen som tok denne laksen på Krangnes i dag tidleg. Foto: surna.no.

Laksen til Nilsen vog 8,7 kg og tok på flue.

I følge fangstappen har Jan Ove Bjørnsrud tatt ein laks på 9 kg på Honnstad/Mogstad. Øyvind Stenseth har tatt ein laks på sluk på Skei/Bergheim, og den vog 6,5 kg. På Honnstad/Mogstad har Tor Stivold tatt en på 6,0 kg. også denne på sluk.