NM-sølv til Råg Rindal

Før finalehelga på Lier lå Rindal på 3. plass, men god kjøring i siste runde sørget for at sølvmedaljen blir med hjem til Surnadal. Rindal kjører for Surnadal motocrossklubb.

Mamma Ingeborg Næss Rindal sier på telefon fra Lier at hovedpersonen er svært godt fornøyd etter dagens kjøring.

- Han kom hit som nummer tre sammenlagt, og hadde ikke særlig god tro på å avansere på pallen. Kasper Olsen som lå på plassen foran kjørte på hjemmebane, og hadde derfor en stor fordel før finalen. Men Olsen gjorde en feil, og den utnyttet Råg til sin fordel. Det var full sølvjubel blant en stor heiagjeng, sier Ingeborg som innrømmet at det kom noen tårer bak solbrillene.

I fjor endte Råg på 3. plass i NM. Målet for inneværende sesong var å klatre på pallen.

Ser vi han med gullmedaljen neste år?

- Det må være målet nå ja, ler mamma Ingeborg.

Cornelius Tøndel fra Trondheim tok gullmedaljen.

Håkon Kvammen Sæter har kjørt to av tre NM-runder. Han ble nummer 14 og 18 under lørdagens kjøring, og endte et godt stykke bak på resultatlistene sammenlagt.

Neste helg venter finalen i Midt-norsk mesterskap. Råg Rindal leder klart før siste runde.

- Her er gullet helt klart målet. Vi går for seier, sier Ingeborg Næss Rindal.

Arkivfoto