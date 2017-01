NM i kjøring i Surnadal i september

Gro G. Løfaldli, som er leder i Trollheimen Ride og Kjørelag, forteller at de har arrangert en slik konkurranse i kjøring før. Det var på distriktsstevnet i dressur i fjor. Det gikk veldig fint, og klubben fikk veldig mange gode tilbakemeldinger på arrangementet. Anlegget på Nymoen er bygd med tanke på at det skal være mulig å arrangere også store konkurranser som NM.



Det er mye fart og spenning i disse konkurransene, og publikum vil kunne følge med på det meste inne på området rundt Trollheimshallen. Klubben har allerede det meste på plass for å få til et slikt arrangement. De har selvsagt ikke nok stallplasser, for alle deltakende hester må oppstalles på NM-området, men da leier man teltstaller etter antall påmeldte.



Det er et stort og omfattende arrangement klubben har tatt på seg.

- Litt skremmende, men det blir veldig moro, sier Gro G. Løfaldli.



Bildet over: Anders Sæther Moen og Vigdis Sæther Moen under distriktsstevnet i dressur i august 2016