NM-gull i jaktfelt til Tonje Fuglås Kvendbø

Bildet over: Fra premieutdelingen. ( Privat foto)

Det er en strålende glad og fornøyd Tonje Fuglås Kvendbø som Trollheimsporten har vært i kontakt med. Hun forteller at det ligger mye trening bak et slikt resultat, men hun er klar og tydelig på at hun synes det er utrolig morsomt. Og selvfølgelig ekstra stas når det går så godt under et norgesmesterskap.

Dette var Tonje Fuglås Kvendbø sitt første gull i jaktfelt, men fra tidligere har hun bronse fra NM 2017 og sølv fra NM 2016. Totalt er dette hennes 11. NM gull og hennes 29. NM medalje, så det er en flott samling Kvendbø kan vise til.

Under jaktfeltskyting, skytes det på dyrefigurer på seks forskjellige hold. Det er forskjellig avstand til figurene, og det skytes i tre forskjellige stillinger, sittende, stående og liggende, kan Kvendbø fortelle.

Trollheinmsporten ønsker Tonje Fuglås Kvendbø, lykke til videre.

Resultater finner du her.

Hele finalen finner du her