Nisjebutikkens dag i Rindal

Denne dagen handler om å markere en motstand, eller en motvekt mot kjøpehysteriet som er rundt Black Friday. Vi ønsker å fokusere på det vi mener at #nisjebutikkensdag skal inneholde: Kvalitet, service, fagkunnskap og kjøpsopplevelse. Det er alt for mye fokus på at "alt" skal selges på salg, til rabatterte priser, crazy days, jubileumssalg, sommersalg, høstsalg, vinterferiesalg og så videre.



De lokale butikkene i Rindal som er med på dette er:

- Inga Dalsegg, Dalalåven Atelier med kunst og kunstprodukter, her kan du for tiden også få kjøpt Anne Dalsegg sine kule strikkasokker.

- Gardsbakeriet Hæmstelt finner du også på Dalalåeven denne dagen, de skal ha pop up-bakeri der.

- Fotograf Mari Næss Bolme, - her kan du kjøpe gavekort på fotografering eller booke fotografering.

- Britt Grete Moen har pop-up avdeling i lokalene til Mari denne dagen. Hos henne får du bestille fine gaver, teste mini-spa og du får sunne mattips/kurs. Sunt snacks og urtete til alle som kommer innom.

- Åse Børset med Dialektplakat har hatt det travelt siden hun var på God Morgen Norge, og utvalget med plakater øker stadig! Hun holder åpent på kontoret på Øvre Dalen.

- Brukt og Bakels har som alltid et variert utvalg med varer, i butikken der kan man gjøre et litt annerledes kupp.



Vi holder ALLE SAMMEN åpent kl 11-16 denne dagen, og vi håper kundene vil benytte seg av denne muligheten.

Vil du ha lokale butikker i morgen, så bruk dem i dag!

Her finner du Facebook-arrangementet.