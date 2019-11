Nisjebutikkenes dag i Rindal

Nisjebutikkens dag blir markert i Rindal også i år. Dette er en dag jeg synes er utrolig viktig.

I år som i fjor har Martin Trønsdal fra Gardsbakeriet Hæmstelt pop up-bakeri på Dalalåven i anledning dagen. En gylden mulighet til å sikre seg rykende fersk bakst på en lørdag i Rindal sentrum.



Jeg har selv masse nyheter nå, blant annet en egen julekolleksjon, nye motiv på glassbrikker i tillegg til et stort utvalg kopper, putetrekk, vesker, lys, kalendre og mye annet med min kunst på.



Du vil også finne min storesøster Anne Dalsegg sine kule strikkasokker for salg her, for aller siste gang denne dagen.



Her kan du med andre ord sikre deg både kortreiste fine julegaver og noe godt å spise.

Vi holder åpent kl 11-16 denne dagen, og vi håper DU vil benytte deg av denne muligheten.

#nisjebutikkensdag er en landsomfattene dugnad for å få oppmerksomhet rundt lokale butikker og verdiskapningen de står for.

Nisjebutikkens dag er alltid dagen etter Black Friday.

Denne dagen handler om å markere en motstand, eller en motvekt mot kjøpehysteriet som er rundt Black Friday.

Vi ønsker å fokusere på det vi mener at #nisjebutikkensdag skal inneholde: Kvalitet, service, fagkunnskap og kjøpsopplevelse. Det er alt for mye fokus på at "alt" skal selges på salg, til rabatterte priser, crazy days, Black Friday, Cyber Monday, Singles Day, jubileumssalg, sommersalg, høstsalg, vinterferiesalg og så videre.



Jeg leste en sak på NRK her om dagen med overskriften «Mange føler seg nå lurt om man kjøper en vare til full pris» Der står det videre at «Sportskjeder kjører «Black Month» hele november, istedenfor å kun gå for «Black Friday».



Og når vi er inne på det; Black Friday er enda et godt eksempel på hodeløst kampanjekjør der for eksempel sportskjeden XXL ifjor faktisk tapte penger på endel varer – fordi de solgte dem så billig.



Det sier seg selv at det ikke er spesielt bærekraftig.(...) Hele bransjen har malt seg selv inne i hjørne. Det virker ikke som en spesielt god strategi at du nå som kunde faktisk føler deg lurt dersom du går ut av butikken med en vare til full pris.»



Jeg personlig tror mange av de små lokale butikkene rundt omkring i landet vårt ønsker å være et lyspunkt i vårt lokalmiljø. Vi bidrar til at stedet vi bor på er levende! Jeg handler selv varer og tjenester til min bedrift lokalt så ofte jeg har anledning.



Det finnes mange som er sure på handelsstanden, de klager gjerne høylytt over den kjøpefesten for eksempel Halloween og Valentinsdagen er.

De samme folka roper IKKE like høyt over Black Friday..... De fleste i Norge har det greit, vi kjøper det vi trenger, og av og til enda mer. Men likevel liker vi å få ting på tilbud, vi liker å føle at vi gjør et kupp.

Vi som driver de små butikkene har full forståelse for det.

MEN jeg håper at du tenker deg litt om. Slik at du ikke kjøper for mye, bare fordi det er på tilbud.

Hvis du forventer at vi skal sette ned alle varene våre i pris på en dag som Black Friday, så må jeg beklage, - for det har dessverre ikke vi små aktørene anledning til.

Vi vil at du skal handle hos oss fordi du har lyst. Ikke bare på varene vi selger, men fordi du er opptatt av å bevare et levende lokalmiljø.

Vil du ha lokale butikker i morgen, så bruk dem i dag!



Bildet: Martin og Inga er skjønt enige i at Black Friday kan ta seg en bolle!

