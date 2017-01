Nils Røv med i Fuglekikkerne

Bilde: Skjermdump fra videoen.

Under videoen står dette:

"Med blikket mot Surnadalshimmelen I Surnadal møter vi to av medlemmene i den lokale ornitologforeningen, Nils Røv og Marita Sæter. Nils har alltid interessert seg for natur og fugler, og han utdannet seg også som biolog. Nils og Marita tar oss med til Røtet i den nedre delen av Surnadal hvor de bruker mange timer i løpet av året for å studere både trekkfugler og territorielle fugler. Begge er opptatt av å ta vare på den lille delen av strandenger som er igjen på Røtet, til beste for både mennesker og fugleliv."

Se videoen HER på Trønder-Avisa sine sider.