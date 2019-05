Nille på flyttefot

Lokalene til Narvesen har stått tomme siden de avsluttet driften 1. desember i fjor. Fra fredag 31. mai blir det nytt liv i lokalene når Nille flytter butikken sin. Nille har tidligere vært plassert midt i senteret, men flytter altså ut av hovedbygningen og blir nabo med China Restaurant og klesbutikken Inc.

- Det er uheldig for senteret at lokalene som er så synlig fra parkeringsplassen står tomme, og det ønsket ledelsen å gjøre noe med. Nille ønsker stadig å forandre seg, og butikken trengte ei oppløfting. Vi tar utfordringen på strak arm, og gleder oss til å flytte inn i nyoppussede lokaler, sier butikksjef Kristine Island.

Butikken har fått nytt gulv, veggene er malt i riktige farger, taket har blitt hevet og helt nye innredninger har kommet opp.

- Dette er Nille slik kjeden skal fremstå i 2019. Butikken blir moderne, fresh og innbydende, sier Island.

Butikken er 50 kvadratmeter mindre enn den de flytter ifra, men det skal i følge Island ikke by på problemer.

- I den nye butikken er arealet utnyttet bedre. Vi skal få plass til alle varene, og sortimentet blir slik som før.

Er dere ikke redde for å gå glipp av impulshandlingen nå som dere flytter ut fra hovedbygningen?

- Dette er et tema vi har snakket mye om. Vi mister kanskje noen som handler på impuls, men samtidig blir vi godt synlig for alle som kjører inn på parkeringsplassen på senteret. Kundene til for eksempel REMA 1000 og China Restaurant vil nok legge bedre merke til oss nå enn før. I tillegg tror jeg vi kan få en del yngre kunder, og kanskje særlig på kveldstid, sier Island.

Butikksjef Kristine island (t.h) sammen med ansatt Randi Anita Strand

Island kan fortelle om ei fin økning for Nille Surnadal, og kan vise til grønne tall i regnskapet.

- Vi ligger godt foran fjorårets tall, og har særlig hatt ei fin økning fra desember til dags dato. Vi har en stor og flott kundebase, og nå håper vi at den nye butikken vil sørge for at enda flere velger å handle hos oss.

Island og hennes fire ansatte ser frem til ei hektisk uke.

- Vi får hjelp fra et team fra Trondheim, og vi står klare til å brette opp ermene. Vi gleder oss veldig, sier hun.

Nille kommer ikke til å holde stengt i forbindelse med flyttingen.

Senterleder i AMFI Surnadal, Lorentz Sæter, sier at det foreligger planer for lokalene Nille flytter ut fra.

- Vi har planer, men siden vi ikke har signert noen avtale kan jeg dessverre ikke si noe mer om det foreløpig, sier han.