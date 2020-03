NFF stopper all breddefotball ut april - lokal seriestart utsettes

(Ingressfoto: Arkivbilde av Jørgen Gjerstad, Rindal og Stein Todalshaug, Surnadal)

Det samme gjelder Surnadals cupkvalifisering mot Eide og omegn, som skulle spilles 21. mars.

Norges Fotballforbund (NFF) melder om vedtaket på sine egne hjemmesider.

Der skriver de at vedtaket kommer som følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, og at det innebærer at all form for trening, samlinger og kampaktivitet stoppes ut april måned.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, uttalte følgende til Fotball.no:

- Vi har over 370 000 aktive medlemmer, og veldig mange er involvert i fotballen på ulike måter hver eneste dag. NFF har et stort samfunnsansvar, og i likhet NIF og resten av Idretts-Norge tar vi situasjonen på alvor og følger rådene fra helsemyndighetene for å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset.

En avgjørelse rundt hva som skjer med Eliteserien, Toppserien, 1. divisjon kvinner, OBOS-ligaen og PostNord-ligaen kommer i løpet av torsdag.

Nordmøre og Romsdal Fotballkrets melder at serier somer offentliggjort og som har oppsatt start i løpet av april, vil bli endret eller satt opp på ny. I alle serier der det ikke er satt opp terminliste enda, vil kretsen avvente offentliggjøring til situasjonen rundt koronaviruset er mer avklart.