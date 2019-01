Nettverk Nordmøre på verdens største utdanningskonferanse

Nettverk Nordmøre arbeider med kvalitetsutvikling av oppvekstsektoren på Nordmøre. På vegne av kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll var Nettverk Nordmøre invitert til å være Showcase på ICSEI (International congress of school effectiveness and improvement) i Stavanger 08.-12. januar 2019.

Tekst og foto: Nettverk Nordmøre

ICSEI er verdens største utdanningskonferanse, som hadde sin første samling allerede i 1988. Det er første gang at konferansen er i Norge, med Universitet i Stavanger som arrangør. Over 800 deltakere fra hele verden deltok. Deltakerne er de mest sentrale forskerne på utdanningsområdet i dag, nasjonale myndigheter, fagorganisasjoner, og ledere og lærere fra skoler og barnehager nasjonalt og internasjonalt.



Til å dele arbeidet i Nettverk Nordmøre sitt showcase «Sammen skaper vi fremtiden - region Nordmøre 2040», deltok elever, foreldre, tillitsvalgte, styrer i barnehage, rektor, varaordfører, rådmann og oppvekstfaglige ansvarlige fra de ulike kommunene. Utviklingsarbeidet er støttet økonomisk av Fylkesmannen i Møre og Romsdal og KS.



Showcaset begynte med at alle deltakerne sto på scena med ryggen til, for å vise at alle aktørene var tilstede og presenterte



Elevene ønsket velkommen med: «Nå skal vi snakke om vår fremtid!». Under sesjonen vekslet deltakerne fra Nordmøre mellom å bli intervjuet og svare på spørsmål fra de over 230 deltakerne i salen. Målet var å skape refleksjon over egen praksis og læring for deltakerne både på scenene og i salen. Showcaset ble avsluttet med at nettverket fikk mange gode råd på veien videre i prosjektet.

Nettverk Nordmøre har fått flotte tilbakemeldinger på både innhold og form på showcaset. Det er motiverende for oss at arbeidet på Nordmøre blir valgt ut til å representere Norge som showcase på en så stor og viktig global møteplass for utdanningsområdet, og også får internasjonal oppmerksomhet.



Elevene Elise Brøske og Benjamin Rønning åpner showcaset: «To day we are going to talk about our future»



Elevene blir intervjuet.



Rektor Marit Hopshaug og varaordfører Ragnhild Helseth svarer på spørsmål fra sin gruppe i salen.



Hovedtillitsvalgt Stig Are Mæhle svarer på spørsmål fra salen.



Evaluering av showcaset etterpå: Hva lyktes vi med? Hva kunne vært annerledes?



Fra scena: Digitale innspill fra salen og alle som deltok i showcaset