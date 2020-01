Nettverk Nordmøre med fremlegging på internasjonal utdanningskonferanse

Med i det partssammensatte teamet var Ragnhild Helseth, politiker, Kr.sund, Jorun Marie Jonassen, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Smøla, Carl Fredrik Dons, forsker ved NTNU, Hilde Akselsen Andersen, skolefaglig rådgiver i Sunndal, nestleder i Nettverk Nordmøre og Astrid Mogstad Høivik, kommunalsjef i Surnadal og leder av Nettverk Nordmøre.



Nettverket bidro med en workshop om utviklingsarbeidet i oppvekstsektoren på Nordmøre. Deltakelsen er viktig for nettverket, både for å dele våre erfaringer og for å lære fra andre. Vi hadde god og aktiv deltakelse i salen, og vi fikk konstruktive og nyttige tilbakemeldinger. Avtaler ble gjort om videre samarbeid med andre nettverk, både nasjonalt og internasjonalt.



ICSEI er verdens største utdanningskonferanse for forskere, politikere og praktikere, til sammen over 1000 deltakere fra 80 land. ICSEI 2020 ble i år lagt til Afrika og et arabisk land for første gang. ICSEI arbeider med utvikling av utdanningssystemet i hele verden, og har et særlig fokus på å bidra til utvikling av et offentlig skolesystem for alle. Nå arbeides det spesielt i Afrika for å bidra til sosial utjevning, gi likeverdige muligheter for gode liv og forebygge ekstremisme. En viktig del av konferansen var skolebesøkene i Marrakech, der vi fikk møte ledere, lærere og elever.



Nettverk Nordmøre var «Showcase Norway» under ICSEI 2019 i Stavanger, og deltakelsen da og nå er en del av samarbeidet nettverket har med KS, NTNU, Utdanningsforbundet og Stiftelsen IMTEC.