Nettundervisning ved fagskolen som normalt

- Studentene våre får oppfølging og vi ønsker nye studenter hjertelig velkommen til nye studier. Søknadsfristen for tilbudene våre for høsten er 15. april, sier fagleder ved Meldal vgs med ansvar for Chr. Thams fagskole, Rune Wiggen.

Wiggen sier at fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som gir en yrkesrettet utdanning og kan tas direkte i bruk i arbeidslivet.

- Du som student lærer å kombinere teori og praksis ved å arbeide med virkelighetsnære oppgaver. Studiene skal utvikle reflekterte yrkesutøvere, og gir mange jobbmuligheter i privat og offentlig sektor, sier Wiggen.

Christian Thams fagskole har flere aktuelle fagskoletilbud på deltid rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Fagskolens deltidsstudier er godt tilrettelagt slik at studentene skal kunne kombinere studier og jobb. Studietilbudene på deltid går over to til tre år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning over to år på deltid gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «fagskolegrad» og en fagskoleutdanning over 3 år på deltid gir 120 studiepoeng og gradsbetegnelsen «høyere fagskolegrad».

- Vil du vite mer om våre studier, ta gjerne kontakt via vår hjemmeside www.thamsfagskole.no, sier fagleder Rune Wiggen.



