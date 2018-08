nattinaturen med familiefisking

Arkivfoto: Ragnhild Godal Tunheim

Her vil det bli muligheter for å låne fiskestenger, og vi kan bidra med enkel innføring i fisking med sluk. Så om du lenge har hatt lyst til å ta med familien på telt-og fisketur, kan dette være en ypperlig anledning til å prøve det!

Tid Lørdag 1.sept kl 12 til søndag 2.sept kl 12

Sted Trollheimstunet, oppmøte på parkeringsplassen/bommen på Skavlia, Helgetunmarka.

For hvem Familiearrangement, barn og unge sammen med besteforeldre, foreldre, reserverforeldre, onkel, tante.. eller hvem som helst som vil nyte livet i det fri et døgn.

Arrangørkontakt iTrollheimen, Åse Børset, 91701660

Informasjon Ta med egen mat, vi tenner bål. Ta med klær etter vær, det er høst, så husk varme klær til kvelden og et tørt skift. Liggeunderlag, sovepose, telt/lavvo. Ta gjerne med egen fiskestang, men vi har også til utlåns. Si fra om du trenger å låne overnattingsutstyr, vi kan skaffe det meste, ta kontakt evt.