Nasjonale tiltak innført, Rindal kommune følger opp

På en pressekonferanse torsdag 12. mars klokka 14.00 informerte helse- og omsorgsminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg om nye, nasjonale tiltak mot spredning av koronaviruset. Tiltakene, som statsministeren omtaler som historiens mest inngripende i Norge i fredstid, gjelder fra torsdag 12. mars klokka 18.00 til 26. mars:

Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges.

Unntak gjelder for 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner. Skoler og barnehager må sørge for tilbud til barn med foreldre i disse funksjonene og til barn med særlige behov.

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tatovering forbys. Også svømmehaller stenges.

Detalj- og varehandel driftes som normalt. Helseministeren fraråder folk fra å hamstre mat. Følg nasjonale sikkerhetsmyndigheters råd om hva du skal ha hjemme.

Transportsektoren driftes som normalt, men folk oppfordres til å unngå fritidsreiser. Unngå reiser som ikke er strengt tatt nødvendige.

Unngå offentlig transport, eller andre steder der du lett kan komme nær andre, og nærkontakt med andre.

Det innføres også restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, får heller ikke reise utenlands.

Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene - uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes, for at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til jobb og samtidig kunne holde avstand til hverandre.

Ikke besøk personer ved institusjoner med sårbare grupper, for eksempel eldre eller syke.