Namnesaker – Surnadal kommune

Kartverket har reist namnesak for fem namn i Stangvik krins. Det gjeld:



- Urahaugen - Orahaugen (bruksnamn, bnr. 117/9)

- Ura – Ora (bruksnamn, bnr. 117/12)

- Orabotn - Orabotnen (botn eller søkk)

- Oramyran – Ovamyran (myr)

- Oraberga – Ovaberga (li)

Det er to grunnar til at namna no skal opp til ny vurdering. Den eine går på at kommunen sitt vedtak på vegnamn (Orahaugvegen) er i strid med vedteke bruksnamn (Urahaugen). Og det andre er at sia desse fem namna truleg har same opphav, bør dei også skrivast på same vis (anten med U- eller O-).

Dei som eig bruka har uttalerett og fått sendt eige brev om saka. Lokale lag med særleg tilknyting til eit stadnamn blir også rekna som part, og Stangvik Historielag har fått brev om saka. Men alle som har viktig kunnskap om korleis namna bør skrivast, blir inviterte til å kome med uttale, slik at sakene blir best muleg belyst. Det kan t.d. gå på kva dei meiner namna tyder (opphavet), skrifttradisjon for namna eller om den tilrådde skriftlege forma er den næraste ein kjem dialekta. Uttale til kommunen kan sendast til post@surnadal.kommune.no eller til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal og det seinast 10. januar.