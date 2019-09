Næringspolitikk i Rindal kommune

Rindal trenger flere private arbeidsplasser og effekten av økt sysselsetting i privat sektor vil være positivt for hele kommunen.

Flere private arbeidsplasser vil bidra til økt omsetning, økt verdiskaping og økte inntekter til kommunen. Noe som vil gjøre det mulig å opprettholde kvaliteten på det kommunale tjenestetilbudet vi har for innbyggerne i Rindal kommune.

Vi i Rindal Høyre vil legge til rette for at det føres en næringspolitikk hvor kommunen er en aktiv tilrettelegger for eksisterende og fremtidig næringsliv. Det skal være enkelt å etablere seg som næringsaktør. Næringslivet skal oppleve en kommune som er rask, forutsigbar og som sørger for at næringslivet har rammevilkår som stimulerer til vekst og utvikling.

Vi i Rindal Høyre mener at noe av det viktigste kommunen kan bidra med er en «ja-holdning». Det handler om å være en døråpner som er opptatt av å spille hverandre gode og løse utfordringene sammen.

Rindal kommune trenger en politisk ledelse som er fremoverlent på vegne av næringslivet og som er oppriktig opptatt av å spille næringslivet gode. Det hjelper ikke bare å prate om at en skal føre en god næringspolitikk, dette må også gjøres!



Rindal Høyre