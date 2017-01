Næringslivsdag åpnet med ambisjoner og lokal verdiskaping

- Jeg kalles gründer, sier Glåmen.

Selv om han helt klart synes det er artig å bli lagt merke til når han driver med ulike ting er han primært gårdsbruker, understreker Glåmen.

Som 18-åring registrerte han sitt første firma i Brønnøysundregisteret, og to år senere fikk han sin første ansatte. I 2004 tok Glåmen over heimgården Bortistu Megård, og i 2015 bygde han nytt fjøs. På grunn av det tunge fokuset på dyre- (og menneske-!)velferd fikk nyfjøset mye oppmerksomhet da det ble bygd. Produksjonen er tidoblet siden han startet og Glåmen er i dag en av Norges største melkeprodusenter.

For «å finansiere moroa» som han kaller det selv, har Glåmen hatt flere baller i lufta – blant annet startet Norsk traktorutleie AS, kjøpt Halsanaustan og etablert Midgard Oil. Og ballene kommer ikke ned på bakken med det første - ei heller ambisjonene. Glåmens neste store «hobbyprosjekt» er det som skal bli Halsa handels- og servicepark. På området Stavråa i Halsa planlegges nå et område for transport, handel og service.

- Dette er et av de største prosjektene i regionen. En kjempesatsing som vil bli et knutepunkt på E39, sier han.

- Å skape en arbeidsplass, et lokalmiljø og det å skape vekst og næring er viktig for små samfunn som Halsa.

Næringslivsdagen, hvor Surnadal Sparebanks 175-årsjubileum blir behørig markert, fortsetter med et rikholdig og variert program. Øvrige forelesere er KBK-trener Christian Michelsen, sjefsøkonom i Eika Jan Andreassen, adm. dir i ESV Digital Bente Sollid Storehaug, krusedullfilosof HC Medlien, prisvinnende ostebonde Kristin Waagen og NRKs mangeårige utenrikskorrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld. I tillegg skal som vanlig Surnadal Sparebanks Utviklingspris deles ut.

Bildet: Jan Erik Glåmen (t.v.) og konferansier Ove Snuruås.