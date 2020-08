Nær på naturen

Kari Bence fra Rindal skriver dette til oss:

Her om dagen delte jeg en opplevelse på Facebook – og ble bedt om å dele den med Trollheimsportens lesere også.

Som hobbyfotograf har korona-tiden, med "hjemme-i-Norge-kontor", vært en reise i å finne nye, kortreiste ting å fotografere. Det har blitt veldig mange innsektbilder, tatt uten verken tilstrekkelig utstyr eller kunnskap.

Heldigvis lar fotointeressen seg kombinere med lufteturer med Viktor, husets hund, og det har blitt mange turer over hele bygda. Jeg kan si at jeg har fått med meg trimbokser på steder jeg ikke visste at fantes, og heldigvis andre fotoobjekter enn kun insekter også.

En dag ble jeg oppmerksom på ei elgku og en kalv som lå i skogkanten og slappet av.

Drømmesituasjon for meg, som hadde ferie og dermed tid nok å ta av.

Elgjakta nærmer seg, så jeg nøyer meg med å stedfeste opplevelsen til Rindal – det ville jo være artig å finne igjen disse flotte dyra etter jakta også.

Tror bildeserien forteller historien om kalvens utforskende skritt uten flere kommentarer: