Når spillet blir råttent ...

Politisk spill er jo et kjent begrep, men hva skal man gjøre når våre folkevalgte ikke bare spiller for galleriet men setter helsa vår i spill? For min del har innsatsen blitt for høy for lenge siden.

Den fantastiske bunadsgeriljaen som har samlet snart 40 000 medlemmer og med det har flere medlemmer enn Høyre og Erna Solberg, har klart å få med seg befolkningen over hele landet. Det er tydeligvis ikke bare meg som synes spillet er uanstendig og innsatsen for høy.

Regjeringen må lide av spillegalskap, som vil godta at blant annet vårt fødetilbud her på Nordmøre skal raseres og tryggheten til våre fødende fordufte. Kanskje har de opparbeidet seg spillegjeld? Den har de i så fall pådratt seg selv og er ikke en gjeld som vi i grasrota skal behøve lide for. Regjeringen må straks søke hjelp og få inn friske penger før de setter landet i spill.

Når lokale valgte politikere fra Nordmøre, som vi egenhendig har stemt inn for å tale våre saker og attpåtil tilhører et parti som påberoper seg å jobbe for familiene og som ville verne alle fødeavdelinger senest i fjor, plutselig trekker på skuldrene og sier «Ja, nei, det et spill». Da tror jeg ikke de egentlig forstår alvoret i den jobben de er satt til! Og de bør gå helst i dag men senest ved neste korsvei! Slike politikere vil vi ikke ha!

All ære til alle politikere som har tatt til motmæle mot denne regjeringens sentraliseringskåthet og spillegalskap. Takk til alle som støtter bunadsgeriljaen, til Anja Solvik og til alle som flekser muskler og deler historier. Stemmene deres er viktig! Måtte vi sammen jobbe utrettelig videre, vi gir aldri opp. Helsepolitikken vår er ikke «Game of Thrones» og det er ikke game over selv om skjermen går i svart.

Av Linda Dalseg Høvik, Nordmørslista