Når kvinner slipper til - Kvinnefrigjøring i Etiopia

NMS Gjenbruk er eit kjent landemerke på Skei. Da er vi eit utstillingsvindu for Misjonsselskapet og alle dei prosjektet som NMS jobbar for. Denne gongen set vi fokus på eit land, namleg Etiopia. Måndag klokka 19.00 blir det eit litt uvanleg samarbeid mellom Misjonselskapet og Stangvik grendalag. Noko av bakgrunnen er at fleire av kykjelydane i Surnadal har eit prosjekt i forhold til Etiopia. Dette engasjementet må gjerne også kome utom kyrkjedøra.



Marit Breen kjem til Møre i samband med regionstemne i Molde på søndag. Dagen etter blir ho med på eit folkemøte i Bonhuset i Stagnvik. Temaet blir "Når kvinner slipper til - kvinnefrigjering i Etiopia". Marit Breen har jobba som rådgjevar for kjønn og kvinners rettigheter i Etiopia sidan 2012. Ho formidlar korleis kvinnefrigjering ser ut vest i Etiopia ut frå ståstaden til prosjektstaben ho jobbar saman med der.





Svein Sæter med Etiopiske venner (foto frå arkivet).

Svein Sæter som er aktiv i Stangvik grendalag har sjølv budd i Etiopia. Han vil også ha eit innlegg. I tillegg vil Antita Land vise fram ei ei fotoutstilling derifrå. Det blir matsalg v/ grendalaget og dei har også VIPPS.





Bildet øverst: Marit Breen saman med ei afrikansk kvinne.