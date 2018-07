Nå vil Alastair bli husket for all fremtid

Fredag ettermiddag ble nemlig flyet som Alastair Gunn ble skutt ned i over Nordmarka presentert for surnadalspublikummet - i puslespillform. I to dager har initiativtaker Tony Hoskins og hans britiske team av historikere, Spitfire-eksperter og kameramenn fra BBC hentet ned vrakrester, skrubbet de rene og puslet det hele sammen på scenen i Storstuå. Alt for å minnes piloten som hoppet ut i fallskjerm i Surnadal og to år senere endte sine dager i en konsentrasjonsleir i Polen. Å fortelle Alastairs historie for ettertiden har vært hovedfokuset hele veien, forteller Hoskins. Her kan du lese mer om Alastairs historie og om dokumentarprosjektet.

- Flyet er fullt av kulehull, og man kan tydelig se at det har brent. Alastairs siste minutter før han hoppet ut må ha vært forferdelige, sier Hoskins.

Etter "avdukingen" fikk publikum entre scenen for å ta flyet i nærmere øyesyn. Totalt er mellom 50 og 60 prosent av flyet nå funnet, og det er kun haledelen som mangler i sin helhet. Hvor denne befinner seg er fortsatt et mysterium, men man antar at halen har falt av på et tidligere tidspunkt i kampen mot de tyske Messerschmitt-flyene. På tross av at store deler fortsatt mangler er Spitfire-flyet, av typen AA810 og som utelukkende ble brukt til fotooppdrag, likevel unikt i verdenssammenheng.

- Funnet er historisk. En så fullstendig utgave av denne typen Spitfire er ikke funnet på flere tiår, sier militærhistoriker Mark Khan.

Minneplakett for Alastair

Tony Hoskins overrakte surnadalsordfører Lilly Gunn Nyheim en minneplakett, mens Ian Hewitt, som står bak et Spitfire-fond som blant annet er med på å finansiere prosjektet, overrakte en jubileumsbok i anledning Royal Air Forces 100-årsjubileum i år. Boka blir gitt til folkebiblioteket.

- Plaketten vil sikre at Alastair Gunn blir husket for all fremtid, sier Hoskins.

I november får ytterligere 10 millioner mennesker lære om Alastairs historie, når BBC-dokumentaren sendes på engelske TV-skjermer.

Lilly Gunn Nyheim og Tony Hoskins med minneplaketten.

Oddvar Stenberg blir intervjuet av Tony Hoskins mens Lilli Husby oversetter. Alex Hocking fra BBC til høyre i bildet.

Kristian Holte Thue (15) og Lars Holte (14) var med bestefar Øyvind Holte og bar ned vrakrester torsdag.

Jørgen Moe fra Kristiansund donerte vrakrester som han har hatt i 20 år. Her med Spitfire-ekspert Peter Arnold.

Mark Khan ble svært imponert over til Eskil Øverlands samling av tysk utstyr fra andre verdenskrig.

Forfatter og pilot Mark Hillier skrev et dikt om Alastair mens han var i Surnadal. Det gjengis her med Hilliers tillatelse:

The beast is there, he must fly

Take his Spitfire and have a try

Cameras loaded, briefing done

Spitfire pilot, Sandy Gunn

Blue Spitfire now his perfect steed

To complete such a daring deed.

Mentally focused upon his role

lone flight and confinement take their toll!

hours across the deep Black Sea

No means of attack, just photography

the merlin purs and he is sure

navigation good, gunns seen the shore

Begin the task, cameras rolling

Foetenfjord, the beast is growling

High in the blue, his lookout fair

Fighter, scrambled, in the air

sudden flashes, thumps and oil

Throttle forward, engine boils

Gunn is running for his life

Manoeuvring hard but getting strife

More rounds come in, his plane alight

It's time to leave this dizzy height.

Controls go slack, the game complete

must bail out now to avoid the heat

Canopy back and out he falls

Over snow covered enemy shores

A 109 now close as gunn is floating

A nazi pilot, smug and gloating

spitfire screaming, bang she hits

Sandy watches, now a pile of bits

Canopy folds he's in the snow

It's time to hide, what a blow

His face is burnt, he needs to hide

That was close he nearly died!

Sadly now the future bleak

Live life slowly, week by week

Tunnel dug and papers drawn

Sadly captured, shot at dawn

One life snuffed out, he has gone

We ensure his memory still lives on

Sandy Gunn, the forgotten few

a pilot of 1 PRU.