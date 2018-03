Nå skal opprykket avgjøres

Både Surnadal og Rindal møter Sjetne i sesongens siste kamp i 4.divisjon. Først ut er Surnadal som får besøk av veteranene fra Trondheim lørdag kveld. Sjetne er et godt lag som består av spillere med lang erfaring, hvor flere har spilt i høyere divisjoner. Før helgas serierunde ligger Sjetne på 4. plass på tabellen med 23 poeng. Surnadal ligger på 8.plass på tabellen med 11 poeng.

Søndag er det Rindal sin tur til å få besøk av Sjetne, og det er ikke hvilken som helst kamp. Dersom Rindal vinner søndagens seriefinale, kan Rindalsdamene juble for sitt andre opprykk på to år. Skulle kampen ende uavgjort, vil Rindal ende på lik poengsum som Flå/Lundamo/Støren. Da sier reglene at målforskjellen (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper skal skille lagene, og da vil Flå/Lundamo/Støren bli avdelingsvinnere med 11 plussmål. Rindal vant første oppgjøret mot Sjetne med ett mål.

Herrelaget avslutter sesongen med hjemmekamp mot Utleira lørdag og Charlottenlund 3 søndag. Surnadal ligger på 10. plass på tabellen med 12 poeng. Utleira ligger på 4. plass med 26 poeng og Charlottenlund på plassen bak med 23 poeng.

Kampene spilles slik:

Lørdag 17.3:

15.45 H4 Surnadal - Utleira

17.15 D4 Surnadal - Sjetne

Søndag 18.3:

13.30 D4 Rindal - Sjetne

18.00 H4 Surnadal - Charlottenlund 3