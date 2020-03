Nå skal klokka stilles

Hensikten med å stille klokka en time fram i sommerhalvåret er å utnytte dagslyset bedre i den tiden på døgnet når folk vanligvis er våkne.

Spørsmålet som alltid dukker opp denne tiden på året er hvilken vei klokka skal stilles. En nyttig huskeregel er at vi alltid skal stille klokka mot sommeren - altså èn time fremover om våren. Eller du kan tenke at du skal gjøre det samme som du gjør med hagemøblene; på våren setter du dem frem og på høsten setter du dem tilbake til lagring.

De aller fleste nøyer seg med å stille klokka i løpet av søndagen, men vil du holde klokka nøyaktig oppdatert stilles klokka fram én time, fra klokka 02:00 til klokka 03:00 natt til søndag 31. mars.

Sommertid ble opprinnelig innført i en rekke land i Europa under første verdenskrig, hvor hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken.

I dag forholder Norge og mange andre europeiske land seg til EU-direktivet om sommertid. EU-kommisjonen har tatt opp om man skal oppheve denne ordningen, og saken ligger fortsatt til behandling i EU-systemet. Dersom forslaget vedtas blir det deretter opp til hvert enkelt land å gjøre et endelig valg av tidssone. Inntil videre forholder Norge seg til direktivet.

I tidslaboratoriet på Justervesenet er det ingen spesiell aktivitet natt til søndag 29. mars. Systemer og klokker i laboratoriet følger UTC (Coordinated Universal Time) hele året. Sommertid og tidssoneinformasjon må uansett håndteres av brukerne, ifølge tidssjef Harald Hauglin. Dette gjøres vanligvis automatisk av operativsystemet i datamaskiner og andre smarte enheter som trenger riktig tid. Mobiltelefoner får vanligvis synkronisering og tidssoneinformasjon fra mobiloperatøren. Enkle klokker uten ekstern synkronisering må derimot stilles manuelt.

Visste du at verdens tid UTC lages gjennom et omfattende internasjonalt samarbeid?

Justervesenets fire atomklokker bidrar til verdens felles tid UTC på samme måte som ca. 500 andre atomklokker i rundt 70 land. Dette er et løpende og tett samarbeid på tvers av alle geopolitiske skillelinjer. Data fra alle klokker rapporteres regelmessig og deles i fellesskap. Det Internasjonale byrået for mål og vekt (BIPM) i Paris er derfor i stand til å beregne en felles tidsskala som er mer nøyaktig og mer pålitelig enn selv det store nasjoner klarer med egne klokker. Alle laboratorier som bidrar i denne dugnaden får regelmessige rapporter tilbake fra BIPM, som viser hva avviket var forrige uke og måned mellom egne klokker og UTC.

