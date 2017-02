Nå Kor til Torshall

Denne regionale kriminalmusikalen tar utgangspunkt i James Bond-universet, hvor aktuelle nyhetssaker i dalføret fra fjoråret har skapt et interkommunalt mysterium som bare en mann kan løse. Han var dessverre ikke tilgjengelig, så derfor ble Rindals svært ukjente hemmelige agent Jens Bolme (Jon Erik Grøset), satt på saken.



Det er mye rindalsblod i denne gjengen, så vi håper og tror at dette vil slå an førstkommende lørdag på Torshall. Dette blir vår første tur til Rindal, og erfaringene vi gjør oss i løpet av "mini-touren" (Løkken-Å-Torshall) vil forhåpentligvis føre til fremtidig samarbeid.



Vi har hatt kontakt med Karsten Mauset angående forestillingen, som også er optimistisk til både forestillingen og et potensielt samarbeid. Han sørger også for at det spilles opp til fest etterpå - og den blir vi selvfølgelig med på. Dette blir som glansdagene da rindalinger, løkkenbøgg og ymse folkeslag møttes til forestilling og fest i Folkets Hus på Bjørnli/Løkken.



Musikalsk leder: Jo Ranheim.

Koreografi: Anett Hjelkrem.

Regissør: Hans-Victor Wexelsen assistert av Liv Marit Vinje og Gustav Stokkli.



Forestillinga har fått svært gode kritikker hos meldal.no og avisa Sør-Trøndelag.



Billetter kan kjøpes hos YX Rindal og i døra på Torshall lørdag 18. februar. Det er ingen aldersgrense på forestillinga. Mer informasjon kommer senere.



Tekst: Nå Kor

Foto: Jan Are Melgård / meldal.no

