Nå kommer podkasten om bunad

- I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser snakker om bunad. Grunnen til at jeg har gjort dette, er at jeg synes at de 2,5 millioner bunader nordmenn har til en verdi av 30 milliarder kroner, fortjener å belyses på andre måter enn gjennom bunadsregler og nasjonalromantiske fletter. Det gjelder særlig nå som bunad brukes aktivt som politisk protestplagg og som et retorisk grep, sier Unni Irmelin Kvam, produsent av Bunadspodden.



Illustrasjon: Magnus Rakeng / Foto: Jan Alsaker



Kvam hadde idéen og står for finansiering av podden. Hun har flere bokutgivelser om bunad bak seg, i fjor kom to bøker i Min bunad-serien på J. M. Stenersen forlag / Kagge. Hun har tidligere skrevet bok om Rindalsbunaden fra Nordmøre.

- Gjestene i bunadspodden er flinke fagfolk eller utvalgte kjendiser. Bakgrunnen til podkasten er at jeg ønsker å snakke om bunad på en ny og annerledes måte, sier Unni.



Første sesong og første episode starter med et pang, der hele Norges skuespiller, Mari Maurstad, forteller om hvordan hun endte opp med hele ni bunader utstilt på utstillingsdukker som en slags velkomstkomite i stuen sin.

- Mari var intens å intervjue. Hun er en fabelaktig historieforteller og bildene man får når man hører på, overgår fantasien. Jeg har vært heldig, mange har svart ja, og det er ekstra artig å få fagfolka til å kaste seg ut i det, de som kanskje ikke er så vante til at mediene etterspør deres mening, sier Unni.

Podkastformatet passer godt til å gå i dybden. Fagfolkene får tid til å snakke seg varme, ikke bare levere i mindre formater slik som i direktesendt radio. Alle episodene er imidlertid klippet ned for å gjøre lytteopplevelsen bedre.

- Folk elsker podkast ! Jeg elsker podkast! Dersom jeg kan bidra til å nerde litt på et smalt felt som bunad, så er det helt knall. Kanskje sier jeg noe dumt eller flåsete, men det får stå sin prøve, sier Unni.



Gjester i Bunadspodden (nye gjester er i studio fortløpende)

Psykolog Peder Kjøs og sosialantropolog Bjarne Træen.

Skuespiller Mari Maurstad.

Bunadsblogger og bunadstilvirker Fru Storlien.

Tjenestedesigner Ann Viola Ulvin.

Vinner av Gullrutens æresfagpris, Mette Johrde, Head of Make-up

Leder for Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Camilla Rossing

Museumsleder Kari Sommerseth Jacobsen, Helgeland museum.

Bunadsrølper og ordførerkandidat for Senterpartiet, Mette Vårdal.

Universitetslektor, botaniker og linekspert, Kristina Bjureke ved Naturhistorisk museum i Botanisk hage ved Universitetet i Oslo.

Ull-ekspert E. Tone Skårdal Tobiassen.

Bunadshåndverkerne ved Siri Sveen Haaland.





Loftet/hjemmestudio. Unni Irmelin Kvam og Surika Hansen (Foto: Magnus Rakeng)





Øverst: Unni Irmelin Kvam (Foto: Sturlasson)