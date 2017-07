Nå kan du fylle drivstoff på småbåthavna i Stangvik

Stor aktivitet på småbåthavna og Svissholmen

På godværsdager som denne er det alltid stor aktivitet på småbåthavna og Svissholmen i Stangvik. Her møtes båtfolk, bygdefolk, hyttefolk og andre til hyggelig sosialt samvær.

Området er tilrettelagt for mange slags aktiviteter, og det er åpent for alle. Stangvik Småbåtlag og Stangvik Grendalag har er utrolig godt samarbeid, med ansvar for hver sin del av friluftsområdet. Stangvik Grendalag har utbedret badeplassen på Svissholmen, bygget gapahuk med grillplass, fotballbane og lekeapparater for barn.



Ren idyll på Småbåthavna i Stangvik



Drivstoffpumpe for båt og bil

I år har Småbåtlaget investert i drivstoffpumpe på havna. De har tidligere hatt pumpe med avgiftsfri diesel her, men nå har de lagt til rette med dieselpumpe med lang slange på trommel nede ved brygga, og pumpe med både bensin, avgiftsfri diesel og vanlig diesel på land. Så her kan du også fylle tanken på bilen! 5 av 7 dager i uka får du faktisk billigere diesel her enn på Skei, men helgetilbudene på bensinstasjonene kan de ikke konkurrere med. Drivstoffpumpa tar både vanlig bankkort og kredittkort.



Jan Olav Gjellan, Stig Kvendset og Jonny Melkild er fornøyd med det nye dieselanlegget. Her kan du fylle drivstoff både på båt og bil.



Stiftet aksjeselskap

Stangvik Småbåtlag har startet et aksjeselskap for drift av drivstoffsalget. Selskapet heter Stangvik Drivstoff AS. Småbåtlaget eier 100% av aksjene, og styret i aksjeselskapet er det samme som styret i småbåtlaget. Styret består av leder Stig Kvendset, Arild Solenes, Jonny Melklid, Jan Olav Gjellan og Magnhild Orahaug Fiske. Sverre Nes er oppsynsmann.

Stangvik Drivstoff AS har lånt nærmere 500.000 kroner til drivstoffanlegget. Målet er å betale ned investeringen over 15 år. Surnadal kommune har bidratt med 70.000 kroner fra næringsfondet. Talgø/Møre-Tre har sponset alle materialer til overbygget over drivstoffpumpa på land, og døra er sponset av Kvanne Industrier.

Stig Kvendset forteller at det er planlagt offisiell åpning av anlegget 19. august. Da blir det grilling og sosialt samvær, og kanskje litt underholdning også.



Omsetning over all forventning

Den nye drivstoffpumpa har vært i drift siden 31. mai, så den var klar til båtsesongen. Omsetningen så langt har vært over all forventning, både når det gjelder drivstoff til båt og til bil. Båtfolket kjører gjerne langt for å fylle med pumpe, og slippe å skvette og søle med kanner. Det er stor trafikk her, også av folk som ikke har fast båtplass. Ikke minst kommer det mange fra andre sida av fjorden, der det også er mange hytter og fritidsboliger.

Tore Standheim er opprinnelig surnadaling, bor på Sunndal og har hytte på Neslandet. Han er er veldig godt fornøyd med drivstoffanlegget i Stangvik, og tar ofte turen hit for å fylle opp tanken. Han har vært innom flere steder for å fylle diesel tidligere, blant annet i Kristiansund, men der er det ikke like godt lagt til rette som her i Stangvik. Det er også drivstoffpumpe i Bøfjorden, men Stangvik er nærmere og bedre tilgjengelig.



Tore Strandheim synes det er helt topp å kunne fylle diesel på båten er i Stangvik.



Venteliste for å få båtplass

Stangvik Småbåtlag starta utbygginga av småbåthavna i 2010. Havna er utvida fra ca 30 båtplasser til 65. Nå er alle plassene utleid, og mange står på venteliste. Småbåtlaget har naust til utleie, sanitæranlegg med dusj og toalett.

Her er det også en "havnekiosk", riktignok med noe ustabil åpningstid. Kiosken er i alle fall stort sett åpen på godværsdager, og da er det alltid mye.folk her. Det er 4-5 gjesteplasser ved brygga, så det er full mulig å komme innom på besøk.



Småbåthavna er en populær møteplass om sommeren. Mange stikker innom for ta en kopp kaffe og slå av en prat.



Liv og røre på havna

Jonny Melkild, som er kasserer i småbåtlaget, forteller at utbyggingen av småbåthavna de siste åra har kostet 8 millioner kroner. Småbåtlaget har finansiert det meste selv. Det er lagt ned en enorm dugnadsinnsats, både av småbåtlagets medlemmer og andre. Ikke minst vil de skryte av Lars Torslett, som alltid stiller opp med gravemaskin når det trengs. Medlemmene i laget er de 65 som har båtplass, og alle er ivrige og stiller opp på dugnad. Det skaper liv og røre på havna, særlig om sommeren.



Småbåthavna har 65 faste båtplasser.



Utsikt fra havna



Friluftsområde for alle

Båtfolket kan ha glede av det flotte friluftsområdet på Svissholmen, som Stangvik Grendalag står bak. Her er det badeplass, grillplass, fotballbane og lekeplass, som ligger rett ved småbåthavna. Og så her er det lagt ned enormt mange dugnadstimer gjennom åra. Alle hjelper til på området og gjør en innsats for fellesskapet. Hyttefolket stiller også opp.

Bjørn Kristian Brøske er leder i Stangvik Grendalag. Han forteller at gjestene som kommer hit er veldig godt fornøyd med hele området, og at han får mange gode tilbakemeldinger. Han synes det er viktig at alle trives her. Området skal være til glede og nytte både for bygdefolk, båtfolk, hyttefolk og andre. Ikke minst er det fint for barn her, siden det er tilrettelagt for både bading, lek og fotball.



Bjørn Kristian Brøske er leder i Stangvik Grendalag, som har bygget ut friluftsområdet på Svissholmen. Her er det blant annet gapahuk med grillplass.



Fotballbane og lekeområde



... og en fantastisk badeplass!



Aktivt grendalag

Stangvik Grendalag er også aktivt på andre områder. De har blant annet åpne kafe i Bondehuset hver dag kl 10.30. De fleste dager er det selvbetjent, og drifta går på dugnad.



Bondehuset i Stangvik er mye brukt. Denne dagen kom vi litt for sent til formiddagskafeen.



Les mer om Stangvik på stangvik.no